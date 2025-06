Poniedziałek 9 czerwca 2025 Mega okazja w Media Expert! Zyskaj soundbar Yamaha 50% taniej przy zakupie telewizora Panasonic

Autor: Adam | 07:44 Telewizor PANASONIC TN-55W70AEZ o przekątnej 55 cali to model 4K z systemem Google TV, który obsługuje Dolby Vision i Dolby Atmos. Do 30 czerwca 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów) możesz go kupić w zestawie z soundbarem Yamaha SR-X60A, korzystając z promocji „soundbary 50% taniej w zestawie z TV”. Po dodaniu do koszyka objętych ofertą produktów, wpisz kod P-25611, a cena soundbaru obniży się automatycznie o 50%. Co więcej, kupując sprzęt za pośrednictwem aplikacji Media Expert, możesz skorzystać z promocji „do 100 zł rabatu na start w apce”. Wystarczy dodać do koszyka produkty o wartości minimum 1500 zł. Telewizor Panasonic spełnia ten warunek, co pozwala na uzyskanie dodatkowego rabatu.



PANASONIC TN-55W70AEZ to 55-calowy telewizor LED 4K, który oferuje zestaw funkcji multimedialnych i obsługę nowoczesnych standardów obrazu i dźwięku. Ekran pracuje w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i jest zgodny z technologiami HDR, w tym Dolby Vision. Model ten korzysta z systemu Google TV, co zapewnia dostęp do aplikacji streamingowych, takich jak YouTube, Netflix, Disney+ czy HBO Max, bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń.



Urządzenie wyposażone jest w złącze HDMI 2.1, które umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku w wysokiej jakości, z niskim opóźnieniem i wsparciem dla funkcji takich jak ALLM (Auto Low Latency Mode). Jest to szczególnie istotne w kontekście użytkowania z konsolami, odtwarzaczami Blu-ray czy komputerami. Telewizor posiada również złącza USB, Ethernet oraz Wi-Fi, co pozwala na wygodne połączenie z internetem i urządzeniami zewnętrznymi.



Model TN-55W70AEZ wspiera technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, co przekłada się na bardziej realistyczne odwzorowanie efektów dźwiękowych w filmach, grach czy programach telewizyjnych. Wbudowane głośniki stereo mogą być wspierane zewnętrznym zestawem audio – co nabiera znaczenia w kontekście promocji obowiązującej w Media Expert.



Telewizor wspiera również sterowanie głosowe za pośrednictwem Asystenta Google, co pozwala na uruchamianie aplikacji, zmienianie ustawień lub wyszukiwanie treści bez użycia pilota. System Google TV umożliwia synchronizację konta Google, instalowanie aplikacji z Google Play oraz personalizację interfejsu na podstawie nawyków oglądania.



Model ten wyposażono w prostą, nowoczesną konstrukcję z wąskimi ramkami i stabilną podstawą. Z tyłu obudowy znajdują się wszystkie niezbędne złącza, umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych. Telewizor posiada również funkcje nagrywania na dysk zewnętrzny, planowania nagrań oraz przesyłania obrazu z urządzeń mobilnych za pomocą technologii Chromecast.



Podsumowując, PANASONIC TN-55W70AEZ to telewizor 4K obsługujący Dolby Vision i Dolby Atmos, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, ale również jako element zestawu domowego kina, zwłaszcza w połączeniu z soundbarem Yamaha objętym promocją.







Do 30 czerwca 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów), przy zakupie tego modelu telewizora w zestawie z wybranym soundbarem Yamaha, możesz skorzystać z promocji „soundbary 50% taniej w zestawie z TV”. Rabat naliczany jest automatycznie po wpisaniu kodu P-25611, jeśli oba urządzenia – telewizor oraz soundbar – zostaną dodane do koszyka podczas zakupu online lub w aplikacji. Taka konfiguracja pozwala na stworzenie bardziej kompletnych warunków do oglądania filmów i słuchania muzyki w warunkach domowych.



Dla osób planujących zakup przez aplikację mobilną Media Expert, dostępna jest również promocja „do 100 zł rabatu na start w apce”. Warunkiem uzyskania największej zniżki jest dodanie do koszyka produktów objętych promocją o wartości minimum 1500 zł. Telewizor Panasonic TN-55W70AEZ spełnia ten wymóg. Oznacza to możliwość obniżenia ceny zakupu o dodatkowe 100 zł.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





