Poniedziałek 16 czerwca 2025 Uzysk procesu TSMC 2nm przekroczył 60%

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:01 TSMC chwali się, że uzysk sprawnych wafli w technologii 2nm przekroczył 60%, pozwalając wyprzedzić pod tym względem całą konkurencję. Nieoficjalnie mówi się też, że prace idą na tyle dobrze, że niebawem Tajwańczykom powinno udać się jeszcze bardziej poprawić ten wynik zbliżając ich do pułapu 70%. Dla porównania Samsung osiągnął niedawno pułap 40% sprawnych chipów w analogicznym procesie z wykorzystaniem technologii GAA. Jeszcze gorzej jest z procesem Intel 18A, który boryka się z problemami związanymi z wydajnością produkcji, a jego obecna efektywność wynosi zaledwie 20–30%.



Nic więc dziwnego, że TSMC czuje się niezagrożony i będąc de facto monopolistą na polu wydajnych chipów może dyktować równie wysokie ceny. To jednak nie oznacza, że Tajwańczycy spoczną na laurach. Firma planuje bowiem dalsze inwestycje, zwiększając nakłady na rozwój technologii 2 nm, co ma zapewnić jej jeszcze większą przewagę technologiczną i ekonomiczną w nadchodzących latach.





