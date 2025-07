Poniedziałek 30 czerwca 2025 GeForce RTX 5070 SUPER z 24GB pamięciami GDDR7

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:34 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia planuje wykorzystać w swoich kartach z serii RTX 50 SUPER 24-gigabitowe układy pamięci GDDR7 o pojemności 3GB. Pierwszą z kart, która ma na tym zyskać jest GeForce RTX 5070 SUPER, który otrzyma 18 GB GDDR7 28 Gbps (sześć kości po 3 GB) na 192-bitowej magistrali, co daje sumaryczną przepustowość 672 GB/s. Oprócz większej ilości pamięci, RTX 5070 SUPER dostanie też w pełni odblokowany układ "GB205" z 50 jednostkami SM, co przekłada się na 6 400 aktywnych rdzeni CUDA (w porównaniu do 6 144 w zwykłej 5070).



Choć liczba jednostek cieniujących wzrośnie tylko nieznacznie, większa pamięć i potencjalnie wyższe taktowania GPU mają poprawić wydajność. Wracając jeszcze do specyfikacji pobór mocy karty wzrośnie do 275 W (z 250W w zwykłej wersji). Karta ta ma oznaczenie "PG147-SKU65" i kod ASIC "GB205-400-A1".









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.