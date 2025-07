Poniedziałek 30 czerwca 2025 Rozbudowa FABu TSMC w Phoenix idzie lepiej niż zakładano

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:57 (1) TSMC ogłosił, że ich druga fabryka półprzewodników zlokalizowana w Phoenix rozpocznie produkcję chipów w litografii 3nm kilka miesięcy wcześniej niż planowano i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze chipy zaczną być wytwarzane w tej placówce jeszcze w 2026 roku. W sumie całkowita inwestycja tajwańskiego giganta w oba zakłady zlokalizowane w Arizonie sięgnie około 40 miliardów dolarów, co czyni ją największym zagranicznym projektem inwestycyjnym w historii tego stanu i jednym z największych w USA.



Po ukończeniu, obie fabryki będą w stanie produkować ponad 600 000 wafli rocznie, generując przychody o wartości przekraczającej 40 miliardów dolarów.



Rozbudowa zakładów TSMC w Arizonie to pokłosie amerykańskich programów subsydiowania przemysłu półprzewodnikowego, takich jak CHIPS and Science Act, które mają na celu wzmocnienie krajowego łańcucha dostaw i bezpieczeństwa technologicznego. Według założeń nowoczesne fabryki układów scalonych stworzą w kraju łącznie 20 000 miejsc pracy, z czego 4 500 to wysoko wykwalifikowane stanowiska techniczne w FABach należących bezpośrednio do TSMC.





strategicznie, dość słuszne posunięcie (autor: Qjanusz | data: 1/07/25 | godz.: 11:01 )

pozostał problem odsyłania wyprodukowanych w USA chipów na Tajwan, celem ich ostatecznej obróbki i pakowania



