Poniedziałek 30 czerwca 2025 Intel zapowiada GPU Jaguar Shores oraz Xeony z pamięciami MRDIMM Gen 2

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:01 (1) Podczas odbywającej się w Seulu (Korea Południowa) konferencji Intel AI Summit zapowiedziano nowy akcelerator AI Intela o kodowej nazwie „Jaguar Shores”. Wykorzysta on pamięci HBM4 od Hynixa, oferując przepustowość 2,0 TB/s na moduł (interfejs z 2048 pinami). Niestety poza wykorzystanymi pamięciami nie wiemy o nowym GPU praktycznie nic, no poza tym, że ma być zoptymalizowany pod kątem obliczeń związanych z AI. Podczas tego samego wystąpienia przedstawiciele Intela potwierdzili też, że nadchodzące procesory Xeon siódmej generacji z serii „Diamond Rapids” będą korzystać z drugiej generacji pamięci MRDIMM (Multiplexer Rank Dual Inline Memory Modules).



To pozwoli wydatnie zwiększyć prędkości transferu - z 8 800 MT/s w Xeonach 6 z MRDIMM Gen 1 do 12 800 MT/s w Xeonach 7 (+45%). Oprócz tego zwiększono ilość kanałów pamięci z 12 do 16, co powinno dać dodatkowego kopa i pozytywnie wpłynąć na wydajność CPU z większą ilością rdzeni.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Intel rozpaczliwie potrzebuje piniędzy z AI, (autor: Qjanusz | data: 2/07/25 | godz.: 12:07 )

więc opowiada o produktach do AI. A że nie ma nic konkretnego do zaprezentowania, opowiada o HBM4, które już jest testowane przez partnerów. Nic o Jaguarze nie wiemy i niczego się jeszcze długo nie dowiemy.



Co do Xeonów 7 gen, to w przypadku przepustowości mamy kalkę z Epyc Venice. Tam również 16 kanałów ze wsparciem DDR5, MR-DIMM i MCR-DIMM, dające prędkości do 12 800 MT/s w konfiguracjach 1DPC.

W przeciwieństwie do czeskiego GPU, Diamond Rapids ma szansę na postawienie się w końcu Epycom





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.