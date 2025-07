Środa 2 lipca 2025 Baseus Bipow 2 Pro powerbank z ładowaniem 22,5W i wbudowanym kablem

Autor: Adam | 12:01 Marka Baseus wprowadza na polski rynek nową generację swojego flagowego powerbanku – Baseus Bipow 2 Pro. To połączenie dużej mocy z kompaktową formą, stworzone z myślą o użytkownikach ceniących mobilność, funkcjonalność i nowoczesny design. Nowy powerbank dostępny jest w dwóch wersjach pojemności – 10000 mAh i 20000 mAh – co pozwala dopasować model do indywidualnych potrzeb: od szybkiego doładowania w biegu, po długie dni offline bez dostępu do gniazdka. Mniejszy wariant waży 204 g i ma wymiary 12,2 × 6,91 × 2,54 cm. Większy model waży 356 g, zachowując niemal identyczny rozmiar. Oba bez problemu zmieszczą się w kieszeni, saszetce, torebce czy plecaku, a dostarczy energię dla urządzeń na cały dzień.



Powerbank o pojemności 20000 mAh pozwala np. trzykrotnie naładować iPhone-a 16 Pro lub dwukrotnie Samsunga Galaxy S25. Z kolei wersja 10000mAh to opcja na szybkie uzupełnienie energii w ciągu dnia. Baseus Bipow 2 Pro jest kompatybilny z urządzeniami Apple, Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Oppo, realme, Huawei i innymi – sprawdzi się jako źródło zasilania dla całego elektronicznego ekwipunku współczesnego nomada.



Jedną z największych zalet nowego modelu jest wbudowany, pleciony kabel USB-C o długości 22 cm – elastyczny, odporny na przetarcia, zginanie i skręcanie. Przeszedł testy wytrzymałościowe w laboratoriach Baseus, gdzie ponad 10000 razy był zwijany i rozwijany – bez utraty funkcjonalności.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość użycia przewodu jako zawieszki, umożliwiającej przytroczenie powerbanku np. do paska lub plecaka. To wygodne i praktyczne – szczególnie w podróży czy podczas outdoorowych aktywności.



Urządzenie wyposażono w cyfrowy wyświetlacz LED, informujący o aktualnym poziomie naładowania – koniec z domysłami i niemiłymi niespodziankami. Powerbank oferuje także możliwość jednoczesnego ładowania trzech urządzeń – za pomocą wbudowanego przewodu oraz dwóch dodatkowych portów (1× USB-C, 1× USB-A). Łączna moc wyjściowa wynosi 22,5 W.



Baseus zadbał nie tylko o funkcjonalność, ale również o bezpieczeństwo. Wbudowany inteligentny układ zarządzania zasilaniem (smart chip) chroni zarówno powerbank, jak i podłączone urządzenia – przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem, przepięciem i nadmiernym rozładowaniem. Zastosowano także system NTC, który monitoruje temperaturę ogniw.



Model Baseus Bipow 2 Pro spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa CE, RoHS i FCC oraz mieści się w dopuszczalnych limitach dla przewożenia w bagażu podręcznym – idealnie sprawdzi się więc także podczas podróży lotniczych.



Dostępne warianty kolorystyczne – biały i czarny – pozwalają dopasować urządzenie do stylu pozostałej elektroniki. Obudowa została wykonana z materiału odpornego na zarysowania, a jej wzornictwo pozostaje minimalistyczne i nowoczesne.



Baseus Bipow 2 Pro jest już dostępny w sklepach internetowych i stacjonarnych na terenie całej Polski. Urządzenie wyceniono na 89,99 PLN (wersja 10 000 mAh) oraz 129,99 PLN (wersja 20 000 mAh).









