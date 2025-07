Środa 2 lipca 2025 RTX 5050 jest słabszy niż RTX 4060, ale zyskuje dzięki MFG

Autor: Wedelek | źródło: Quasar Zone, Tech Power Up | 18:47 Na chińskim portalu Weibo pojawiły się niedawno szczątkowe testy GeForce RTX 5050 wykonane przez INNO3D. Wynika z nich, że pod względem czystej mocy obliczeniowej najnowsza karta Nvidii ustępuje starszemu modelowi GeForce RTX 4060. Słabszy wynik odnotowano zarówno w benchmarku syntetycznym jakim jest 3DMark jak i w wybranych grach, gdzie nowsza konstrukcja w rozdzielczości 1080p odstawała zarówno pod względem średniej liczby klatek jak i wyniku 1% low.



Więcej światła na ten temat rzuciła recenzja karty Colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra OC White opublikowana przez Południowokoreański serwis Quasar Zone gdzie badana karta w 15 grach odpalonych w 1080p osiągnęła w rasteryzacji średnio o 7% niższe wyniki niż RTX 4060 i została minimalnie wyprzedzona przez Intel Arc B580.



Sytuacja zmieniła się diametralnie po uruchomieniu narzędzi AI, a w szczególności Multi Frame Generation, która pozwala na generowanie dodatkowych klatek w czasie rzeczywistym. Po jej włączeniu RTX 5050 nie tylko zostawia starsze karty daleko w tyle, ale w niektórych testach wyprzedza także droższą RTX 4060 Ti.









