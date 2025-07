Środa 23 lipca 2025 Ogromny atak na usługę SharePoint. Winni Chińczycy?

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft / Bleeping Computer | 06:02 Kilkanaście godzin temu Microsoft poinformował o masowym cyberataku, w którym grupy hakerów wykorzystały krytyczną lukę typu zero-day w oprogramowaniu SharePoint. Atak dotknął setki organizacji na całym świecie, w tym agencje rządowe, firmy z sektora infrastruktury krytycznej oraz branżę technologiczną. Luka umożliwiła nieautoryzowanym napastnikom zdalny dostęp do serwerów SharePoint i kradzież poufnych danych, co może prowadzić do dalszych naruszeń bezpieczeństwa w sieciach ofiar. Najwcześniejsze ślady ataków sięgają 7 lipca 2025 roku, a intensyfikacja działań cyberprzestępców nastąpiła w połowie miesiąca.



Microsoft oraz firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem twierdzą, że za atakami stoją co najmniej trzy grupy powiązane z chińskim rządem, znane jako Linen Typhoon, Violet Typhoon oraz Storm-2603. Według ekspertów skala ataku jest ogromna - zagrożone są tysiące organizacji z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, a liczba zaatakowanych podmiotów stale rośnie. Sprawa jest tak poważna, że Microsoft w trybie pilnym wdrożył poprawki, ale i tak niektóre wersje SharePoint wciąż wymagają dodatkowej ochrony. W krytycznych miejscach zaleca się nawet całkowite odłączenia serwerów od sieci do czasu zabezpieczenia systemów.





