NVIDIA Blackwell i DLSS 4 – największa aktualizacja GeForce NOW, nowe gry i promocje RTX 50

Autor: Adam | 10:21 NVIDIA wprowadza architekturę Blackwell do usługi GeForce NOW, co oznacza największą aktualizację i dostęp do układów klasy GeForce RTX 5080 w chmurze. Pojawia się technika DLSS 4 z Multi Frame Generation, umożliwiająca streaming gier w 5K przy 120 kl./s. Biblioteka tytułów wzrosła do ponad 4500, a funkcja Install-to-Play daje dostęp do większej części pecetowych kolekcji. Dodano tryb Cinematic Quality Streaming z lepszym odwzorowaniem kolorów i wyższą jakością obrazu. Rozszerzono obsługę urządzeń – Steam Deck osiąga do 90 kl./s, a telewizory LG 4K przy 120 Hz. NVIDIA wraz z Discord i Epic zapowiedziała darmowe godzinne sesje w Fortnite dla znajomych. Technika DLSS 4 jest już w ponad 175 grach, a kolejne premiery, w tym Resident Evil Requiem i Borderlands 4, otrzymają wsparcie. Ruszyła też promocja – zakup kart RTX serii 50 daje grę Borderlands 4 i pakiet Gilded Glory Pack. Zaktualizowano również NVIDIA App, dodając DLSS Override, Smooth Motion dla serii RTX 40 i ulepszony Project G-Assist.



1. Architektura NVIDIA Blackwell trafia do usługi GeForce NOW



Architektura NVIDIA Blackwell zostaje wprowadzona do usługi GeForce NOW w ramach największej dotychczasowej aktualizacji platformy, dostarczając w chmurze układy klasy GeForce RTX 5080 oraz wprowadzając technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation dla streamingu w rozdzielczości do 5K przy 120 kl./s, a także nowe funkcje oparte na AI. Dzięki takiemu skokowi sprzętowemu biblioteka gier w usłudze GeForce NOW zostanie podwojona do ponad 4500 tytułów wraz z uruchomieniem funkcji Install-to-Play, co zapewni użytkownikom dostęp do większej części ich pecetowych kolekcji oraz nadchodzących premier AAA w chmurze.



Dodatkowo wprowadzono tryb Cinematic Quality Streaming, który, dzięki technice wspieranej przez architekturę Blackwell, znacząco podnosi wierność obrazu, zapewniając znakomitą dokładność kolorów, bardzo płynny streaming i krystalicznie wyraźną grafikę.



Rozszerzono także listę obsługiwanych urządzeń, w tym kierownice do gier, wydłużono płynność do 90 kl./s na Steam Deck, a także dodano 4K przy 120 Hz na obsługiwanych telewizorach LG.



NVIDIA wspólnie z Discord i Epic zapowiedziała, że gracze gry Fortnite będą mogli zapraszać znajomych bezpośrednio w Discordzie na bezpłatną, godzinną sesję Performance w usłudze GeForce NOW, co ułatwi odkrywanie gier i granie społecznościowe.



2. Technika DLSS 4 już w ponad 175 grach i aplikacjach, wsparcie trafi do kolejnych ponad 10 wyczekiwanych tytułów



Ponad 175 gier i aplikacji otrzymało wsparcie techniki DLSS 4 z funkcją Multi-Frame Generation, co zapewni posiadaczom GeForce RTX serii 50 wyższe rozdzielczości i wyższą liczbę klatek na sekundę. Technika DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, wprowadzona wraz z kartami GeForce RTX serii 50, generuje do trzech dodatkowych klatek na każdą klatkę renderowaną tradycyjnie, współpracując z kompletnym zestawem technik DLSS, co pozwala zwielokrotnić płynność nawet do 8 razy. Każda gra wspierana techniką DLSS 4 i funkcją Multi Frame Generation obsługuje także technikę DLSS Frame Generation zwiększającą liczbę klatek na kartach GeForce RTX serii 40, a technika DLSS Super Resolution podnosi płynność rozgrywki u wszystkich posiadaczy kart GeForce RTX. W wielu tytułach najnowszy model Transformer dla techniki DLSS Super Resolution można włączyć w narzędziu NVIDIA App, aby natychmiast poprawić jakość obrazu.

NVIDIA współpracuje z deweloperami, by technika DLSS 4 i techniki RTX trafiały do najbardziej wyczekiwanych tytułów gier. Podczas Gamescom ogłoszono, że Resident Evil Requiem zadebiutuje z techniką DLSS 4 i path tracingiem, Borderlands 4 pojawi się na rynku 12 września wspierana techniką DLSS 4, a PRAGMATA trafi na rynek z techniką DLSS 4 i ray tracingiem, a to jedynie początek.



3. Promocja z grą Borderlands 4 i kartami GeForce RTX serii 50



W poniedziałek, 18 sierpnia, wystartowała promocja z grą Borderlands 4 i kartami graficznymi GeForce RTX serii 50 , w ramach której przy zakupie kwalifikujących się urządzeń (komputerów stacjonarnych lub kart graficznych GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti lub 5070 oraz laptopów z układami GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti lub 5070) gracze otrzymują cyfrową kopię gry oraz pakiet Gilded Glory Pack u wybranych partnerów detalicznych i internetowych.



Gra Borderlands 4 gwarantuje płynniejszą rozgrywkę i świetną grafikę na kartach GeForce RTX serii 50, dzięki technice DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, która zwiększa liczbę wyświetlanych klatek. Technika DLSS Super Resolution, dzięki ulepszonemu modelowi Transformer, poprawia jakość obrazu.

Dołączony pakiet Gilded Glory Pack pozwala spersonalizować wygląd w Borderlands 4, w tym style dla czwórki Łowców Krypty, zestaw broni oraz drona ECHO-4. Oferta obowiązuje do poniedziałku, 22 września.



4. Aktualizacja narzędzia NVIDIA App, globalne ustawienia DLSS Override, NVIDIA Smooth Motion dla kart GeForce RTX serii 40, usprawnienia Project G-Assist



W dniu 19 sierpnia udostępniono najnowszą wersję beta narzędzia NVIDIA App wraz z nowym sterownikiem Game Ready dla kart graficznych GeForce, wymaganym do aktywacji nowych funkcji. Aktualizację można pobrać włączając w ustawieniach opcję dostępu beta - dostęp do funkcji eksperymentalnych. Sterownik można pobrać w zakładce Sterowniki w narzędziu NVIDIA App.



Narzędzie NVIDIA App jest niezwykle użyteczne dla posiadaczy kart graficznych NVIDIA w komputerach i laptopach, umożliwiając szybki dostęp do najnowszych sterowników Game Ready i Studio, a także do aplikacji takich jak GeForce NOW, RTX Remix, Project G-Assist i NVIDIA Broadcast.



Od 19 sierpnia projekt G-Assist jest dostępny dla wszystkich kart graficznych GeForce RTX z co najmniej 6 GB pamięci VRAM, oferując optymalizację PC za pomocą poleceń głosowych lub tekstowych. Najnowsza wersja działa na bardziej efektywnym modelu, zużywającym o 40% mniej pamięci i oferującym lepszą płynność, stabilność i poprawione UX. Dodatkowo, NVIDIA Smooth Motion została udostępniona dla kart GeForce RTX serii 40, dodano ekran konfiguracji NVIDIA Surround, a najczęściej wybierane ustawienia 3D zostały przeniesione z Panelu sterowania.

