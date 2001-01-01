Outsourcing IT – czym charakteryzują się nowoczesne usługi informatyczne?

Prowadzenie firmy w XXI wieku za sprawą informatyki zmieniło się diametralnie zaledwie na przestrzeni kilkunastu lat. Dosłownie każda gałąź gospodarki światowej opiera się o złożone systemy, których celem jest maksymalne usprawnienie funkcjonowania i zwiększenie wydajności. Naturalnie więc przedsiębiorcy powinni dążyć do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w czym bez wątpienia pomoże szeroko pojęty outsourcing IT.







Informatyka, jako jedna z młodszych dziedzin nauki, rozwija się w zawrotnym tempie, regularnie dostarczając na rynek nowe rozwiązania technologiczne i systemowe. Naturalnie więc wymaga nieustannej uwagi i zaangażowania, aby specjalista pozostał na bieżąco. Bo to przekłada się nie tylko na komfort pracy w danej firmie, ale również jej wydajność, przystosowanie do aktualnych warunków oraz bezpieczeństwo. Dlatego też takie marki jak exigo.pl, świadczące usługi outsourcingu IT, są dzisiaj na wagę złota. Outsourcing IT – czym jest i jakie ma zadania? Outsourcing jest coraz częściej stosowaną metodą w wielu firmach i dotyczyć może nie tylko działu IT. Całość polega na wyłączeniu konkretnych działań ze struktur przedsiębiorstwa, przekazując je firmie zewnętrznej. Niesie to za sobą ogrom korzyści. Po pierwsze: otrzymujemy dostęp do wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Po drugie: wprowadzamy tym olbrzymie oszczędności, gdyż nie musimy zatrudniać pracowników na stałe (outsourcing jest opcją ekonomiczniejszą). Do popularnych rodzajów outsourcingu należą działy księgowości, kadr i płac i przede wszystkim IT. Za sprawą tego typu usług otrzymamy kompleksową opiekę, ściśle dostosowaną do naszych potrzeb i oczekiwań: to między innymi helpdesk, zarządzanie infrastrukturą, administracja, a nawet wsparcie podczas kupna nowego sprzętu. Jak przeprowadzić rzetelny audyt IT? Pod outsourcing informatyczny podlega również audyt IT, czyli niezwykle popularna usługa wybierana przez przedsiębiorców pragnących stale się rozwijać. Na czym polega tego typu działanie? Otóż jest to zewnętrzna, w pełni niezależna ocena systemów informatycznych w firmie. Całość skupia się na kilku etapach, podczas których zweryfikowane zostaną bezpieczeństwo sieci IT (czy osoby nieupoważnione mają dostęp do zasobów, ochrona przed atakami hakerskimi i wyciekiem danych), jej skuteczność (wydajność) oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Audytowi IT podlega także sprzęt informatyczny znajdujący się na wyposażeniu firmy, wraz z legalnością oprogramowania. Z końcowym raportem otrzymamy szereg wskazówek i konkretnych rozwiązań, jak usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Body leasing IT – dostęp do najlepszych specjalistów Outsourcing IT może dotyczyć też wynajęcia pracownika na określony czas. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. body leasingiem IT. Rozwiązanie to cieszy się popularnością przede wszystkim ze względu na wysoce wykwalifikowanych pracowników, jakich gwarantują renomowane firmy outsourcingowe. Znalezienie takiego specjalisty i zatrudnienie go na własną rękę jest dzisiaj czynnością niezwykle trudną (również nieopłacalną, zwłaszcza kiedy zależy nam na wykonaniu jednego konkretnego zadania). Body leasing różni się od klasycznego outsourcingu IT większą elastycznością. Podnajęty pracownik jest w pełni wdrażany w struktury firmy i przypisywany do danych projektów – staje się dzięki temu częścią zespołu, co przekłada się na ogólne morale. Biorąc to wszystko pod uwagę, outsourcing IT szybko stanie się czymś nieodzownym dla naszego przedsiębiorstwa.