Wtorek 9 września 2025 Microsoft wydzierżawi od Nebiusa serwery. Umowa opiewa na $20mld

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 06:36 Microsoft poinformował o zawarciu wieloletniego kontraktu z firmą Nebius o wartości około 20 miliardów dolarów. W jego ramach gigant wydzierżawi od Nebiusa moc obliczeniową pochodzącą głównie z GPU, która ma posłużyć rozwojowi sztucznej inteligencji. Umowa obejmuje pięcioletni okres, a Microsoft skorzysta z nowiutkich serwerów zamontowanych w centrum danych w Vineland w stanie New Jersey. Nebius wycenił wartość kontraktu na 17,4 mld dolarów, z możliwością zwiększenia go do 19,4 mld - w zależności od zapotrzebowania.



Inwestorzy błyskawicznie zareagowali na tę informację czego rezultatem był drastyczny, bo aż 68% wzrost akcji Nebiusa. Zyskał tez konkurencyjny CoreWeave, którego akcje podrożały o ponad 5%.



Dla Nebius to przełomowy kontrakt i symboliczny zwrot w historii firmy, która po sprzedaży rosyjskich aktywów Yandeksu w 2022 roku przebudowała swój biznes na Zachodzie. Jak podkreślił szef spółki Arkady Wołóż, umowa nie tylko zapewnia atrakcyjne warunki finansowe, ale także przyspieszy rozwój usług chmurowych AI w 2026 roku i później. Microsoft z kolei kontynuuje agresywną politykę inwestycji w infrastrukturę – w tym roku jego nakłady na AI mają sięgnąć 120 mld dolarów, niemal czterokrotnie więcej niż w 2023 roku. W obliczu rosnącej konkurencji o moc GPU, Nebius i CoreWeave stają się kluczowymi partnerami amerykańskiego giganta.

