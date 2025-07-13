Komputer i samochód - dwa podstawowe narzędzia pracy. Dlaczego ich leasing ma sens?

W Polsce najczęściej leasingowym przedmiotem są samochody osobowe, jednak leasing jest dostępny również dla wielu innych przedmiotów, w tym także dla sprzętu komputerowego. Z tej formy finansowania chętnie korzystają spółki i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dlaczego warto wziąć w leasing niezbędne narzędzia pracy?



Leasing samochodu vs leasing komputera W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez samochodu czy komputera. Teoretycznie oba narzędzia pracy można sfinansować z pomocą instytucji leasingowych, jednak w praktyce leasing sprzętu komputerowego nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, w 2024 roku udział sprzętu IT w strukturze rynku leasingu wynosił 0,9%, podobnie jak w 2023 roku. Dla porównania, udział pojazdów (osobowych i ciężkich) wynosił 78,6% w 2024 roku i 77,3% w 2023 roku. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodu osobowego. Jakie urządzenia IT można wziąć w leasing? Do wyboru są: laptopy

komputery stacjonarne

monitory

drukarki

skanery

urządzenia wielofunkcyjne

akcesoria i podzespoły (razem z komputerem) Dlaczego warto wziąć w leasing samochód i sprzęt komputerowy? Finansowanie leasingiem jest dostępne nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla klientów indywidualnych (mówimy wówczas o leasingu konsumenckim). Dzięki temu z leasingu może skorzystać także przeciętny konsument czy osoba, która potrzebuje samochodu lub komputera do wykonywania dodatkowych zleceń w ramach działalności nierejestrowanej. Mimo niskiego udziału sprzętu IT w rynku leasingu nie warto skreślać tej opcji, ponieważ leasing komputera zapewnia podobne korzyści jak leasing auta. Niższe koszty początkowe Podstawową zaletą leasingu jest mniejsze obciążenie finansowe jednorazowo w porównaniu do zakupu za gotówkę. Zamiast wydawać od razu 150 tys. zł na auto czy 10 tys. zł na profesjonalny komputer dla grafika, leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną, która może wynosić 0–45%. W przypadku samochodów opłata wstępna często jest stosunkowo niska (1–10%), natomiast komputer zwykle można wyleasingować bez wkładu własnego. Elastyczne warunki spłaty Warunki finansowania leasingiem można dopasować do indywidualnej sytuacji leasingobiorcy. Można na przykład zdecydować się na leasing komputera z wkładem własnym na poziomie 10%, aby płacić niższe miesięczne raty (co ostatecznie pozwoli obniżyć łączny koszt). Z kolei w przypadku samochodu leasingobiorcy często wolą zastosować wyższe raty, aby na koniec wykupić pojazd za symboliczną kwotę (np. 1% wartości samochodu). Możliwość optymalizacji podatkowej Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje leasingu, przy czym większość przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny. Jest to podyktowane korzyściami podatkowymi, ponieważ przy tej formie finansowania można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłatę wstępną, raty leasingowe w całości (kapitał plus odsetki), koszty eksploatacyjne czy składki na ubezpieczenie. Dzięki temu leasing auta czy komputera pozwala obniżyć podatek dochodowy, rozliczając koszty szybciej niż przy zwykłym zakupie i zastosowaniu amortyzacji. Łatwy dostęp do nowych technologii Nowe samochody szybko tracą na wartości, a świat IT regularnie oferuje coraz bardziej zaawansowane i wymagające sprzętowo rozwiązania. Leasing pozwala dotrzymać kroku najnowszym technologiom, ponieważ po zakończeniu umowy można zwrócić przedmiot, a następnie wyleasingować nowy. Można zatem zmieniać samochód czy komputer co 2–4 lata, nie zaprzątając sobie głowy sprzedażą dotychczasowego. Jest to korzystne szczególnie dla programistów czy zapalonych graczy, którzy potrzebują sprzętu o maksymalnej wydajności. Wygoda i proste formalności Leasing wybierany jest również ze względu na szybkie i nieskomplikowane formalności. Przy samochodzie klient wskazuje wybrany model i dostarcza podstawowe dokumenty, w tym dowód tożsamości oraz wpis do CEIDG lub wypis z KRS w przypadku przedsiębiorców. Wydanie pojazdu następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Przy sprzęcie komputerowym jest jeszcze prościej, ponieważ finansowanie nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń (np. weksli czy poręczeń). Wszystkie formalności można załatwić online w sklepie internetowym oferującym sprzęt IT. Na decyzję zwykle czeka się nie dłużej niż kilkanaście minut, a sprzęt może dostarczyć kurier. Zachowanie płynności finansowej Leasing nie wymaga angażowania wysokich środków na start, dzięki czemu można zachować oszczędności na inwestycje czy nieplanowane wydatki. Raty leasingu można dopasować do indywidualnych możliwości finansowych w taki sposób, aby spłata samochodu czy sprzętu komputerowego nie stanowiła nadmiernego obciążenia dla budżetu prywatnego lub firmowego. Leasing komputera i samochodu – o czym pamiętać? Od 13 lipca 2025 roku umowę leasingową można zawrzeć całkowicie w formie zdalnej, bez przesyłania dokumentów, podpisywania umowy osobiście czy z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego, a nawet osobistego przekazania przedmiotu umowy. Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy leasingodawcy oferują takie rozwiązanie i czasami trzeba udać się do siedziby firmy, aby złożyć wniosek i podpisać umowę. Ponadto uproszczenie formalności nie zwalnia z obowiązku dokładnego zapoznania się z warunkami finansowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ubezpieczenia, które jest obowiązkowe przy leasingu (dotyczy to zarówno samochodów, jak i sprzętu komputerowego). Koszt ubezpieczenia często jest ujęty w ratach leasingowych, jednak istnieje możliwość wykupienia polisy we własnym zakresie.