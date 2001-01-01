Środa 15 października 2025 Apple M5 - niewielki wzrost wydajności CPU i nacisk na AI

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 06:31 Dziś Apple oficjalnie zaprezentowało nam swój najnowszy procesor dla nowych MacBooków i iPadów. M5, bo to o nim mowa, to już kolejne wcielenie rodziny Apple Silicon, czyli układów SoC na bazie architektury ARM i IGP z autorską architekturą od Apple. Tym razem układ ten zbudowano w 3-nanometrowym procesie technologicznym TSMC N3P stawiając przede wszystkim na wzrost wydajności w zadaniach związanych z generowaniem grafiki oraz AI. Trzon stanowi tu 10-rdzeniowy CPU z 6 rdzeniami wydajnościowymi i 4 energooszczędnymi, któremu towarzyszy 10-rdzeniowy GPU i 16 rdzeniowy NPU.



W porównaniu do M4, układ M5 oferuje o 15% wyższą wydajność wielowątkową CPU i nawet o 45% przyrost klatek podczas generowania grafiki z włączonym śledzeniem promieni (Ray Tracing) i 30% bez tej technologii. Zwiększono też przepustowość podsystemu pamięci do 153 GB/s - +30% względem M4, oraz przeprojektowano NPU. W M5 każdy z rdzeni GPU dostał własny akcelerator Neural, co ma radykalnie zwiększyć wydajność w zadaniach związanych z uczeniem maszynowym. W takich zadaniach nowy SoC ma być 3,5x szybszy od M4 i aż 6x wydajniejszy niż M1.



Chip M5 trafi do nowych modeli iPada Pro, 14‑calowego MacBooka Pro oraz drugiej generacji gogli Vision Pro, gdzie będzie łączony z układami komunikacyjnymi Apple N1 i C1X.





