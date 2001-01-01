Poniedziałek 20 października 2025 Teraz po zakupie wybranego telewizora, smartfona lub smartwatcha, zniżka na słuchawki lub głośnik!

Autor: Adam | 15:37 Dźwięk towarzyszy dziś w wielu codziennych sytuacjach – w domu, w podróży czy podczas aktywności na świeżym powietrzu. Urządzenia takie jak głośniki mobilne i słuchawki bezprzewodowe stają się elementem codziennego użytku, zapewniając wygodę i niezależność od kabli. Warto teraz zwrócić uwagę na aktualną promocję, obowiązującą w Media Expert do 31 października 2025 roku. Po zakupie dowolnego telewizora, smartfona lub smartwatcha i spełnieniu warunków ze strony promocyjnej można otrzymać słuchawki lub głośnik bluetooth do 200 zł taniej z kodem P-27094. To okazja, by uzupełnić swój zestaw audio o nowoczesny sprzęt. W promocji znajdzie się m.in. głośnik mobilny XMUSIC BTS650B oraz słuchawki dokanałowe XMUSIC TWS750K. Zobaczmy czym się charakteryzują.



Nowoczesny głośnik mobilny XMUSIC BTS650B Radio FM to propozycja dla osób, które poszukują prostego sposobu na odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu. Urządzenie umożliwia łączność bezprzewodową poprzez Bluetooth, co pozwala na wygodne sparowanie z telefonem, tabletem lub laptopem. Dzięki wbudowanemu radiu FM użytkownik może także słuchać ulubionych stacji radiowych bez potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji. Obecność portu USB oraz gniazda microSD zwiększa liczbę dostępnych źródeł dźwięku – głośnik odtwarza muzykę z pamięci przenośnych lub kart SD, co przydaje się w sytuacjach, gdy nie ma dostępu do sieci.







XMUSIC BTS650B wyposażono również w uchwyt ułatwiający przenoszenie, a jego obudowa w niebieskim kolorze ma kompaktowy i lekki charakter, dzięki czemu sprawdza się w plenerze, na spotkaniach towarzyskich lub w pracy. Wbudowany akumulator pozwala na kilka godzin odtwarzania muzyki bez potrzeby ładowania, co zwiększa mobilność urządzenia. Panel sterowania z przyciskami umożliwia zmianę utworów, regulację głośności oraz przełączanie między trybami odtwarzania. Model ten łączy funkcje typowe dla przenośnych głośników z prostotą obsługi, dzięki czemu użytkownik może szybko rozpocząć odtwarzanie ulubionej muzyki z różnych źródeł.



Głośnik XMUSIC BTS650B to urządzenie, które wpisuje się w kategorię sprzętów użytkowych, oferujących podstawowe funkcje audio w przystępnej formie. Możliwość odtwarzania z różnych nośników i dostęp do radia FM sprawiają, że nadaje się do użytku w różnych sytuacjach – od codziennego słuchania muzyki po okazjonalne wydarzenia plenerowe.



Drugim produktem są słuchawki dokanałowe XMUSIC TWS750K, które należą do segmentu bezprzewodowych modeli True Wireless. Ich konstrukcja dokanałowa zapewnia stabilne dopasowanie, a obsługa dotykowa umożliwia wygodne sterowanie muzyką i połączeniami bez potrzeby sięgania po telefon. Słuchawki łączą się z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth 5.3, oferując szybkie parowanie i stabilne połączenie bez opóźnień.







XMUSIC TWS750K oferują do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu, a dołączone etui ładujące wydłuża ten czas nawet do 20 godzin. Etui wyposażono w złącze USB-C, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii. Zestaw sprawdza się zarówno w podróży, jak i podczas codziennego użytkowania. Słuchawki są lekkie, mają ergonomiczny kształt i są odporne na zachlapania (klasa IPX4), co pozwala na korzystanie z nich także podczas aktywności fizycznej.



Wbudowane mikrofony umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie hands-free, a dzięki funkcji automatycznego parowania słuchawki po wyjęciu z etui łączą się natychmiast z ostatnio sparowanym urządzeniem. Ich prosta konstrukcja i intuicyjna obsługa sprawiają, że są praktycznym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy szukają wygodnego sprzętu do codziennego słuchania muzyki lub rozmów głosowych.



Zarówno głośnik XMUSIC BTS650B, jak i słuchawki XMUSIC TWS750K wpisują się w różne potrzeby użytkowników – od odtwarzania muzyki w przestrzeni wspólnej po indywidualne słuchanie w trybie mobilnym. Oba produkty dostępne są w ofercie Media Expert, gdzie do 31 października 2025 roku trwa promocja. Aby z niej skorzystać, należy w jednym zamówieniu dodać do koszyka wybrany telewizor, smartfon lub smartwatch oraz słuchawki lub głośnik objęty akcją i następnie użyć kodu P-27094. Po jego wpisaniu cena wybranego głośnika lub słuchawek zostanie obniżona o odpowiedni rabat.











---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

