Nova Lake jednak z obsługą 512-bitowych bibliotek AVX?

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 23:07 (2) Przy okazji premiery serii Alder Lake i Raptor Lake z konsumenckich procesorów Intela całkowicie wyleciało wsparcie dla instrukcji AVX-512. Tym samym na szybkie przetwarzanie dużych macierzy danych i danych wektorowych mogli liczyć jedynie posiadacze Xeonów lub procesorów konkurencji z rdzeniami Zen 5. Wygląda jednak na to, że Intel zmienił zdanie i 512-bitowe instrukcje AVX10, APX i AMX prawdopodobnie trafią też do układów Nova Lake, o czym może świadczyć dodanie takiego wsparcia do NASM 3.0 i 3.1.



Za tym akronimem kryje się Netwide Assembler, czyli niewielki program komputerowy tłumaczący kod napisany przez programistę do binarnego kodu maszynowego. Aby mógł działać poprawnie musi on mieć zaszyte wsparcie dla wszystkich instrukcji wspieranych przez daną jednostkę, co czyni z niego wiarygodne źródło informacji.



Co ciekawe ostatnia dostępna wersja kompilatora GCC nie posiadała żadnego wsparcia dla wymienionych wyżej instrukcji, co stanowi pewien rozdźwięk i wprowadza niepewność co do faktycznych możliwości Nova Lake.



Plotki głoszą, że najnowsza rodzina procesorów Intela otrzyma do 52 rdzeni x86, w tym 16 rdzeni P, 32 rdzenie E i 4 rdzenie LPE.







Assembler nie tłumaczy kodu wysokopoziomowego, tylko niskopoziomowy na binarny. (autor: Kenjiro | data: 4/11/25 | godz.: 10:17 )

Języki wysokopoziomowe to C, Algol, Java, Python, ale nie jest nim asembler (jako nazwa języka).



@up (autor: Wedelek | data: 4/11/25 | godz.: 10:39 )

poprawiłem, teraz powinno być już poprawnie



