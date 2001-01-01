Środa 5 listopada 2025 Sony szykuje odpowiedź na Microsoftowy Play Anywhere

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:51 Przy okazji tej generacji konsol Microsoft nie tylko zdecydował się zrezygnować z ekskluzywnych gier dla Xbox Series X/S, ale też wypromował rozwiązanie o nazwie Play Anywhere w ramach którego w pozycje kupione dla „klocków” dało się też zagrać na PCtach. Mniej więcej w tym samym czasie Sony zdecydowało się wydawać niektóre starsze tytuły na blaszakach, zachowując czasową ekskluzywność dla PS5. Wszystko wskazuje na to, że było to rozwiązanie przejściowe, a Japończycy ostatecznie podążą drogą Microsoftu wprowadzając funkcjonalność „Cross-Buy”, która umożliwi zakup gry raz i dostęp do niej zarówno na PC, jak i na konsoli PlayStation 5.



Pierwsze dowody na wdrażanie tej opcji pojawiły się w plikach PlayStation Store, w którym odnaleziono kod oraz nowe ikony „PS5/PC” i „Cross-Buy” powiązane ze wspomnianą funkcjonalnością.



Spekuluje się, że ma to być w zasadzie klon Xbox Play Anywhere, ale tak naprawdę na ten moment nie znamy szczegółów. Nie wiemy na przykład czy pod względem zakresu obejmie całą bibliotekę czy tylko wybrane produkcje, a Sony nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

