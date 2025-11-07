Środa 5 listopada 2025 TSMC podnosi cenę produkcji chipów – podwyżki od 8% wzwyż

Autor: Wedelek | źródło: Digitimes, ChinaTimes i inne | 06:59 (1) TSMC poinformował swoich kluczowych klientów, w tym Apple, o planowanym podwyższeniu cen gotowych chipów produkowanych w procesach 5 nanometrów i niższych. Wejdą one w życie od przyszłego roku i mają wynosić od 8% do 10%, obejmując między innymi procesory Apple A16, A17, A18, A19 oraz serię M3, M4 i M5. Jeszcze wyższy wzrost kosztów czeka klientów zainteresowanych litografią 2nm – chipy wykonane w tej technologii mają być nawet o 50% wyższe w porównaniu do 3nm.



Jednym z pierwszych SoC wykonanych w tej technologii będzie procesor A20, który trafi do przyszłorocznych iPhoneów i ma być najdroższym CPU w historii tego producenta. Oczywiście Apple to nie jedyny kluczowy klient Tajwańczyków. Z nowej litografii chcą też skorzystać między innymi Nvidia i AMD, które planują wykorzystywać ją do produkcji nowych, zaawansowanych chipów. A te będą bardzo drogie. China Times twierdzi, że średni koszt wyprodukowania procesora w procesie TSMC 2nm ma wynosić nawet 280 dolarów. To oczywiście nie oznacza, że A20 będzie aż tak dużo kosztować, ale biorąc pod uwagę fakt, że rosną też koszty pamięci DRAM i NAND, to trzeba się liczyć z podwyżką cen nie tylko nowych iPhoneów ale całej elektroniki.



Dla kontekstu układ A18, który trafił do iPhone 18 kosztował Apple około $45. Według Digitimes koszt samych części w użytych w tym modelu to około $416 dolarów, a przecież trzeba jeszcze uwzględnić koszty marketingu, R&D i oprogramowania.

K O M E N T A R Z E

TSMC (autor: Conan Barbarian | data: 7/11/25 | godz.: 14:25 )

No to czas odpocząć od nowych zakupów na pewien czas, aż AI się zesra w USA.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



