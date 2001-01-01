Twoje PC  
Wtorek 25 listopada 2025 
    

TSMC planuje budowę kolejnych FABów na Tajwanie


Autor: Wedelek | źródło: Liberty Times | 06:36
Liberty Times donosi, że TSMC przygotowuje się do budowy trzech kolejnych fabryk dla litografii 2 nm. Nowe obiekty zostaną wzniesione na Tajwanie, prawdopodobnie w pobliżu Parku Naukowego Południowego Tajwanu, a łączna kwota inwestycji wyniesie około 900 miliardów dolarów tajwańskich (około 28 miliardów dolarów). Jeśli dodamy do tego fakt, że już wcześniej planowało budowę aż siedmiu fabryk dla 2 nm: dwóch w dystrykcie Baoshan w Hsinchu i pięciu w dystrykcie Nanzi w Kaohsiung, to w sumie dostaniemy aż 10 nowych FABów.

Firma rozpoczęła też budowę swojej pierwszej fabryki 1,4 nm w Taichung w listopadzie, a produkcja seryjna planowana jest na drugą połowę 2028 roku. Węzeł A14 (1,4 nm) to kolejny ważny kamień milowy w procesie technologicznym TSMC po węźle 2 nm. Oczekuje się, że zapewni do 15% wyższą wydajność przy tym samym poborze mocy. Firma planuje również dalszą rozbudowę swoich FABów zlokalizowanych na terenie USA budowę nowych.

 
    
