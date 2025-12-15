Środa 10 grudnia 2025 Kolejne informacje na temat nowych Ryzenów z serii X3D

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:30 (2) AMD przygotowuje się do premiery dwóch nowych procesorów Ryzen z serii X3D, opartych na architekturze Zen 5. W porównaniu do „zwykłych” modeli procesory te otrzymały dodatkową pamięć podręczną o nazwie 3D V-Cache drugiej generacji oraz wyższe taktowania i pełne wsparcie dla funkcji OC. Najwięcej uwagi przykuwa Ryzen 9 9950X3D2, czyli 16-rdzeniowy procesor z dwoma chipletami i aż 192 MB pamięci podręcznej.



Układ ma działać z częstotliwością do 5,6 GHz, a jego TDP wyniesie 200 W. Nowość ma oferować o 5% wyższą wydajność od 9800X3D i o +20% względem 7800X3D.



Drugą nowością będzie Ryzen 7 9850X3D, 8-rdzeniowy chip z 96 MB pamięci L3 i wyższym taktowaniem - do 5,6 GHz (wzrost o 500 MHz względem 9800X3D). Procesor ten ma być atrakcyjnym wyborem dla graczy szukających wydajności klasy premium przy umiarkowanym poborze mocy i konkurencyjnej cenie.



Ptaszki ćwierkają, że za model Ryzen 9 9950X3D2 trzeba będzie zapłacić $799, a Ryzen 7 9850X3D zostanie wyceniony na $550.





K O M E N T A R Z E

Na slajdzie 500MHz względem 7800X3D (autor: pwil2 | data: 15/12/25 | godz.: 22:52 )

Dobry krok. Trzeba wykorzystać czas i zaoferować więcej przy jeszcze lepszej marży. 9950X3D2 w grach nie pomoże, ale w zastosowaniach pro, gdzie potrzeba więcej rdzeni i cache, a nie współpracy wszystkich rdzeni nad jednym zadaniem jak w grach.



9950X3D2 (autor: Conan Barbarian | data: 16/12/25 | godz.: 19:15 )

Na 2-3 żadnych nowych inwestycji - chyba, że w Mac mini.

Ceny pamiątek zaporowe, więc olać to razem z Win11.



