Poniedziałek 15 grudnia 2025 Apple opóźnia produkcję własnego chipu AI „Baltra”

Autor: Wedelek | źródło: różne | 06:41 Nowe przecieki wskazują, że Apple przesuwa harmonogram produkcji swojego autorskiego chipu AI o nazwie „Baltra”. Początkowo masowa produkcja miała ruszyć w 2026 roku, jednak teraz mówi się o opóźnieniu o co najmniej rok. Na ten moment nie wiadomo co jest przyczyną opóźnienia, a sam projekt jest owiany tajemnicą. Wiadomo tak na dobrą sprawę tylko tyle, że jest on rozwijany przy współpracy z Broadcomem i że jest oparty na procesie technologicznym TSMC 3 nm (N3E lub N3P) oraz mikroarchitekturze ARM. Opóźnienia sprawiają, że Apple budując nowe centra danych Intelligence i Private Cloud Compute zmuszony jest wykorzystać serwery oparte na układach M2 Ultra i M4.



Według analityków branżowych „Baltra” ma pełnić funkcję układu do inferencji, a nie trenowania modeli. Inferencja to proces, w którym na bazie dostarczonych danych i istniejących wzorców układ podejmuje decyzje i tworzy prognozy. Ekspert Max Weinbach przewiduje, że konstrukcja nowego chipu Apple przypominać będzie rozwiązanie klasy GB300 z około 64 chipami połączonymi z wysokoprzepustową pamięcią LPDDR.



Równolegle Apple podobno podpisało roczny kontrakt z Google, wart miliard dolarów, na wykorzystanie modelu Gemini w rozwoju spersonalizowanej Siri i funkcji wyszukiwania opartej na sztucznej inteligencji.

