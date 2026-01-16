Środa 14 stycznia 2026 Core Ultra 9 290HX Plus z bardzo dobrymi wynikami wydajności

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:01 (1) Procesor Core Ultra 9 290HX Plus z serii Arrow Lake-HX Refresh pojawił się w najnowszych benchmarkach opublikowanych na Benchleaks. Nowy układ, wyposażono w 8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficiency (łącznie 24 rdzenie i 24 wątki), które pracują z zegarem bazowym na poziomie 3,1 GHz oraz Turbo powyżej 5,5 GHz. W testach Geekbench 6 opisywany chip uzyskał wyniki 3198 punktów w trybie jednowątkowym i 21 581 punktów w teście wielowątkowym, co stawia go bardzo blisko desktopowych modeli Core Ultra 9 285K oraz Ryzen 9 9950X3D. Jak na jednostkę przeznaczoną do laptopów high-end jest to bardzo dobry wynik.



Co ciekawe, mimo iż sam układ jest już gotowy, to na targach CES 2026 Intel nie zaprezentował oficjalnie odświeżonej serii Arrow Lake-HX i Arrow Lake-S. Odświeżone układy będą mieć TDP na poziomie 55 W (bazowo) oraz 160 W MTP.





wydajnościowo 20% wyżej od Ryzena AI MAX+ 392 w multi

konkretny wynik





