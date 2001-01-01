Poniedziałek 19 stycznia 2026 AMD oficjalnie zapowiada procesory PRO z rodziny Gorgon Point

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:01 Na targach CES 2026 firma AMD oficjalnie zaprezentowała rodzinę procesorów Ryzen AI 400, znaną pod kryptonimem Gorgon Point, która trafi na desktopy z platformą AM5. Podczas konferencji ogłoszono głównie wersje mobilne, ale w materiałach promocyjnych oraz podczas sesji informacyjnych z AMD potwierdzono desktopowe warianty, w tym serię PRO – tę można było zobaczyć między innymi na wydarzeniu Lenovo Tech World. Pod względem specyfikacji nowe układy znacząco przewyższają obecne APU Ryzen 8000G. W miejsce modeli z maksymalnie 8 rdzeniami Zen 4, 12 rdzeniami graficznymi na bazie RDNA 3 i NPU XDNA 1 (o mocy do 16 TOPS) dostaniemy układy z maksymalnie 12 rdzeniami Zen 5, 16 rdzeniami RDNA 3.5 oraz NPU XDNA 2 o mocy do 60 TOPS.



Premiera desktopowych Ryzen AI 400 i PRO 400 planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku, a producenci płyt głównych już przygotowują wsparcie poprzez aktualizacje BIOS AGESA.





