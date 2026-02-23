Poniedziałek 23 lutego 2026 Ceny pamięci DDR5 w Niemczech zaczynają lekko spadać

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:05 (7) Po miesiącach nieustannych wzrostów ceny detaliczne pamięci DDR5 w Niemczech pokazują pierwsze, nieśmiałe oznaki ochłodzenia. Po raz pierwszy od jesieni cena zestawu 32GB pamięci DDR5 zamiast rosnąć spadła. Potwierdza to niezależna analiza wykonana za pomocą narzędzia CamelCamelCamel wykorzystywanego przez Toms Hardware. Przyczyn lekkiego wyhamowania cen może być kilka. Na pewno część kupujących wstrzymuje się z zakupami po okresie gwałtownych wzrostów, a niektórzy sprzedawcy mogą obniżać ceny, by upłynnić zapasy i ograniczyć ryzyko magazynowe.



Trzeba jednak pamiętać, że wciąż mówimy tylko o jednym rynku (niemieckim) i ciężko tak naprawdę prognozować czy można już mówić o trendzie czy nie.





DDR5 - HOLD! (autor: Conan Barbarian | data: 23/02/26 | godz.: 15:35 )

Lekko spadają?

Niech na ryja zlecą, to się zastanowię.

Szał na AI powoli mija, więc niektórzy zaczynają trzeźwieć i dostrzegać, że przepalanie setek miliardów $ to nie jest dobry pomysł.



@Wedelek (autor: Kenjiro | data: 24/02/26 | godz.: 08:11 )

W Niemczech - wielką literą, proszę Cię bardzo. Nazwy państw piszemy wielką literą.



@Kenjiro (autor: nth4 | data: 24/02/26 | godz.: 10:27 )

Jak zapłacą, wiadomo co, to możemy znów pisać wielką literą ;)



... (autor: power | data: 24/02/26 | godz.: 19:16 )

Najwieksi napalency juz kupili pamieci po zawyzonach cenach.

Pozostali cierpliwe czekaja az cena wroci do rozsadnego poziomu.

Szal zwiazany z AI tez powoli opada, bo inwestorzy zostali wydymani.

Nie ma zadnych przelomowych technologii bazujacych na AI i zarabiajacych kase.

W okolo 99% przypadkow rewolucja AI okazala sie oszustwem.



pamiętam jak w 99roku było trzęsienie ziemi na Tajwanie (autor: ekspert_IT | data: 24/02/26 | godz.: 20:31 )

Ceny pamięci +50 do +100%, zestawy komputerowe, które w standardzie miały 64 MB ram w tydzień zmniejszyły się do 32MB, pamięci kart graficznych również błyskawicznie się zmniejszyły.

Niestety, inżynierowie powinni znaleźć rozwiązanie inne niż karty graficzne do liczenia bitcoinów, AI czy innych algorytmów. Powinni to wymóc producenci gier, bo tracą gigantyczne pieniądze,gdy ludzie nie mogą sobie pozwolić na taniego kompa do gier w medium, albo ps5 pro, kiedyś konsole były poniżej tysiąca, teraz kolejna generacja to za ponad 5 tys będzie chodzić (już nie będzie konsoli czy laptopa na komunię...).





@3. (autor: Kenjiro | data: 24/02/26 | godz.: 20:39 )

W ten sposób nie szanujesz własnego języka, a Niemcom i tak nie dopieczesz w ten sposób.



@up (autor: Wedelek | data: 24/02/26 | godz.: 21:00 )

poprawione. Pozdrawiam



