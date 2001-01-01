Środa 25 lutego 2026 Apple rozpoczyna produkcję Maca Mini na terytorium USA

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 05:48 Apple ogłosiło znaczącą rozbudowę zakładu produkcyjnego w Houston. Jak zapowiedział CEO Tim Cook, nowa fabryka ma produkować między innymi Maca Mini, a pierwsze egzemplarze urządzenia mają być gotowe już pod koniec tego roku. Równolegle Apple rozszerza też produkcję zaawansowanych serwerów AI, które tez mają być montowane w Houston i używane na potrzeby własne tego producenta. W sumie rozbudowa placówki Apple w Houston ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy.



Rozbudowa fabryki to pokłosie ogłoszonego wcześniej zobowiązania Apple do zwiększonych inwestycji na terenie USA. W ramach tego planu firma zobowiązała się wydać na te cele kwotę 600 miliardów dolarów i jednocześnie mocniej wspierać lokalnych dostawców podzespołów. Ten drugi efekt Apple realizuje poprzez zamówienia scalaków pochodzących z fabryk zlokalizowanych w 12 stanach. I nie mówimy tu o jakichś drobnych tylko o konkretnych liczbach. Wystarczy wspomnieć, że do tej pory zakontraktowano około 20 miliardów różnych układów scalonych wyprodukowanych w USA, m.in. od TSMC, Broadcom i Texas Instruments.





Ale na tym nie koniec pozytywnych efektów. W budowie jest też centrum łączenia półprzewodników (tzw. Packaging) firmy Amkor, który powstaje w Arizonie za kwotę 7 miliardów dolarów. Apple będzie jednym z pierwszych klientów i przy tym największym odbiorcą. Do tego, jeszcze w tym roku w Houston ma otworzyć się 20-tysięczne centrum szkoleniowe Advanced Manufacturing Center, które zapewni praktyczne szkolenia z zaawansowanych technik produkcji dla studentów, pracowników dostawców i firm z całego kraju, co dodatkowo zwiększy zatrudnienie w regionie.





