Poniedziałek 2 marca 2026 Apple wsadził do iPada chip M4 i woła za niego tyle samo co wcześniej za M3

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 18:46 Apple zaprezentowało nam nowego iPada Air z czipem M4 i 12 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Nowy tablet wygląda identycznie jak jego poprzednik i nadal kosztuje tyle samo, ale za to ma do 30% wyższą wydajność względem modelu z M3 i do 2,3 raza względem wersji z M1. Słowem Apple odgrzało nam kotleta, ale ten nadal jest całkiem pyszniutki. W środku mamy SoC z 8 rdzeniami CPU, 9 rdzeniami GPU i 16 rdzeniami NPU. Za komunikację odpowiada tandem N1 i C1X zapewniające wsparcie dla Wi Fi 7, Bluetooth 6, 5G i eSIM.



Wersja podstawowa tabletu ze 128GB pamięci kosztuje odpowiednio 599 dolarów za model 11-calowy i 799 dolarów za 13-calowy. Jeśli chcemy więcej, to możemy mieć nawet 1TB SSD, ale jak to u Apple będzie nas to słono kosztować.



Nowy iPad Air dostępny jest w czterech kolorach (blue, purple, starlight, space gray) i współpracuje ze wszystkimi wydanymi do tej pory akcesoriami jak Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB C) oraz nową klawiaturą Magic Keyboard z wbudowanym trackpadem i rzędami klawiszy funkcyjnych.



Tablet działa pod kontrolą iPadOS, jego przedsprzedaż rusza 4 marca, a pierwsze dostawy i sklepowa dostępność zaplanowane są na 11 marca.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



