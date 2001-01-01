Poniedziałek 2 marca 2026 Xeon 6+ Clearwater Forest, czyli procesor z 288 rdzeniami Darkmont

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:04 Intel zaprezentował na MWC w Barcelonie swój najbardziej „upakowany” rdzeniami procesor serwerowy. Należący do rodziny Xeon 6+ - kodowa nazwa Clearwater Forest, procesor został wyposażony w aż 288 energooszczędnych rdzeni Darkmont rozdysponowanych w kilku modułach. A konkretnie to w 12, bo tyle właśnie jest tzw. obliczeniowych modułów. Oprócz nich są też trzy tzw. bazowe i dwie I/O. Do ich produkcji Intel użył aż trzech procesów litograficznych. Odpowiednio Intel 18A do obliczeniowych, Intel 3 do bazowych i Intel 7 do I/O.



Najmniejszym elementem każdego modułu obliczeniowego jest klaster złożony z 4 efektywnych rdzeni Darkmont, 4 x 64 KB pamięci na instrukcje i 4x 4 MB pamięci L2 (każdy rdzeń ma swoją). Do tego dochodzi jeszcze pamięć L3, która jest wspólna dla całego układu i ma pojemność bagatela 1,1GB. Oprócz tego TOPowy Xeon dostał też 12 kanałowy kontroler pamięci RAM DDR5-8000, 96 linii PCIe 5.0 i 64 linie CXL 2.0.



Cała ta masywna struktura jest skomunikowana za pomocą technologii Foveros Direct 3D oraz EMIB, a jego przeznaczeniem są serwery gdzie liczy się uruchomienie jak największej ilości maszyn wirtualnych przy jak najniższym koszcie energetycznym. Słowem bardzo wyspecjalizowany układ. A jeśli komuś byłoby mało to Xeony 6+ można będzie łączyć w pary, co daje nam maksymalnie 576 rdzeni na jednej płycie. Szaleństwo.





