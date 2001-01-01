Poniedziałek 2 marca 2026 Phision żąda przedpłat za pamięci NAND i kontrolery

Autor: Wedelek | 18:58 Phison, jeden z czołowych dostawców kontrolerów i modułów pamięci NAND, ogłosił, że przechodzi na model przedpłat. Oznacza to, że od teraz klienci chcący zagwarantować sobie dostawy pamięci muszą całą kwotę za ich zakup uiścić z góry. Powód takiego działania jest prosty. Ceny pamięci NAND wzrosły w ostatnim czasie o ponad 500% co drastycznie zwiększyło wymagania finansowe firmy, a jednocześnie sytuacja, w której chętnych jest więcej zwyczajnie działa na korzyść sprzedawcy.



Kluczowym czynnikiem napędzającym ten popyt jest oczywiści gwałtownie rosnąca rola pamięci NAND w inferencji AI. Mówi się, że NVIDIA Vera Rubin oraz zaprezentowany na CES 2026 system ICMS (Inference Memory Context Storage) mogą same pochłonąć ponad 10% całkowitej światowej podaży NAND. Ssanie jest więc ogromne, a producenci nie kwapią się specjalnie do szybkiego wznoszenia nowych fabryk pamięci obawiając się zapewne pęknięcia bańki AI.



Zamiast tego analitycy i sam CEO Phison ostrzegają, że niedobory pamięci NAND i DRAM mogą utrzymać się nawet po 2030 roku, a konsumenci najpewniej zapłacą za boom AI dalszymi podwyżkami cen dysków SSD i modułów pamięci RAM.

