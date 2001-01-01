Czwartek 5 marca 2026 Apple dodaje nowe rodzaje rdzeni i zmienia nomenklaturę

Autor: Wedelek | źródło: Ars Technics | 06:12 Wraz z premierą układów SoC Apple M5 Pro/Max Apple zmieniło budowę swoich procesorów dodając dodatkowy rodzaj rdzenia o nazwie Performance Core. Ma on stanowić uzupełnienie dla dotychczas używanych konstrukcji. Aby uporządkować nieco nazewnictwo gigant zdecydował się przemianować rdzeń wydajnościowy na „Super Core” i zaktualizować swoją nomenklaturę nawet dla standardowego układu SoC M5. Nowe nazewnictwo zawitało wraz z aktualizacją systemu macOS Tahoe 26.3.1 i teraz układ SoC M5 ma cztery superrdzeniowe i sześć rdzeni wydajnościowych, podczas gdy wcześniej, przed aktualizacją, nazywano go konstrukcją z czterema rdzeniami wydajnościowymi i sześcioma rdzeniami efektywnymi.



Idąc dalej M5 Pro i M5 Max mają sześć superrdzeni P i 12 rdzeni M. 7-rdzeniowy procesor z rdzeniami typu M zapewnia zdaniem Apple około 70% wydajności rdzenia P przy nieco niższym zużyciu energii. Co ciekawe rdzeń energooszczędny jest całkowicie nieobecny w nowych układach SoC M5 Pro/Max, ale znajduje się w modelu podstawowym, co dodatkowo utrudnia porównywanie ze sobą obu rodzin tych układów.





