Czwartek 5 marca 2026 Nvidia po raz kolejny umocniła się na fotelu lidera kart dla graczy

Autor: Wedelek | źródło: JPR | 06:22 Według najnowszego raportu Jon Peddie Research w czwartym kwartale 2025 roku Nvidia zgarnęła rekordowe 94% rynku konsumenckich kart graficznych, poprawiając wyniki sprzedaży o imponujące 1,6pp względem poprzedniego kwartału. Wzrost ten został odnotowany kosztem AMD, którego udziały stopniały właśnie o te 1,6 punkta procentowego. W sumie w całym czwartym kwartale roku 2025 sprzedano około 11,5 miliona kart. Z jednej strony to o pół miliona mniej niż w trzecim kwartale, ale też aż o 36% więcej niż rok wcześniej, gdy nowych klientów znalazło około 8,45 miliona kart.



JPR wskazuje, że spadek wolumenu sprzedaży jest skorelowany z rosnącymi cenami pamięci GDDR7 i GDDR6 oraz dodatkowych ceł nakładanych na globalny łańcuch dostaw.



Jeśli chodzi o konkurencję, to Intel utrzymuje stabilny, lecz skromny udział na poziomie około 1%. a AMD ma około 5% rynku i nie wydaje się żeby firma była jakkolwiek zainteresowana zmianą tego stanu rzeczy. Nie ma się więc co dziwić, że Nvidia ma w nosie to czego chcą gracze. W końcu i tak nie mają za bardzo wyboru.





