Poniedziałek 16 marca 2026 RDNA5/UDNA z dużymi zmianami w obrębie obliczeń na liczbach FP32

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:47 Dzięki wpisie do kompilatora LLVM dowiedzieliśmy się, że nadchodząca architektura RDNA 5/UDNA firmy AMD wprowadzi istotne zmiany architektoniczne, które przełożą się na znacznie wyższą wydajność shaderów w grach. Nazwa kodowa RDNA 5 to GFX1310 i obecnie implementuje ona pełny VALU z podwójnym potokiem dla Wave32. Umożliwia to jednoczesne wydawanie operacji wektorowych (VOP) na liniach jednostek arytmetycznych (ALU) X i Y procesora graficznego. Nowa konstrukcja rozszerza zakres instrukcji FMA (Fusion Multiply-Add) i innych instrukcji VOP oraz zmniejsza wpływ niektórych ograniczeń rejestrów, umożliwiając kompilatorom shaderom wykonywanie bardziej intensywnych obliczeń zmiennoprzecinkowych w trybie Wave32.



W praktyce Oznacza to, że RDNA 5 będzie lepiej radzić sobie z obliczeniami FP32. Co ciekawe AMD wdrożyło Dual Issue VALU już w architekturze RDNA 3 wraz z kartami graficznymi Radeon RX serii 7000, ale w tych kartach potok obliczeniowy nie był w pełni funkcjonalny. Działo się tak dlatego, że jego implementacja obejmowała jedynie ograniczony podzbiór instrukcji VOP, wykluczała kilka ważnych wariantów FMA, oraz wymagała trybu Wave32 i ścisłej separacji rejestrów od banków, a także była często pomijana przez kompilatory i nie w pełni dostępna dla sterowników. W rezultacie wiele shaderów nie mogło wykorzystać parowania X/Y, a zmierzona przepustowość FP32 często spadała znacznie poniżej teoretycznego maksimum sprzętowego. Miało to negatywny wpływ na wydajność i ograniczało możliwości obliczeniowe, szczególnie w aplikacjach, które w dużym stopniu opierają się na obliczeniach FP32, w tym niektórych gier.

