Czwartek 19 marca 2026 Pierwsze wyniki Medusa Point - duży wzrost wydajności rdzeni Zen 6

Autor: Wedelek | 05:51 (1) AMD szykuje się do premiery nowego APU o nazwie kodowej Medusa Point, którego premiera ma nastąpić na początku 2027 roku, prawdopodobnie przy okazji targów CES. Mimo, że do tego czasu jest jeszcze kilka miesięcy, to w sieci pojawiają się już kolejne wyniki benchmarków ujawniające możliwości wspomnianego układu. Najnowszy z nich dotyczy Geekbencha 6, w którego bazie pojawił się 10-rdzeniowy i 20-wątkowy chip na bazie Zen 6 oznaczony numerem 100-000001713-21_N. Uzyskał on 2 300 punktów w teście jednordzeniowym i 13 002 punktów w teście wielordzeniowym, a GeekBench pokazał zegar bazowy na poziomie zaledwie 2,4 GHz (w praktyce układ miał działać w zakresie 2,0–2,1 GHz).



Oznaczałoby to, że nawet tak nisko taktowany Medusa Point potrafi w wydajności jednowątkowej dotrzymać kroku procesorowi AMD Ryzen AI 9 365 Strix Point, który pracuje z ponad dwukrotnie wyższymi częstotliwościami. Z kolei wynik wielordzeniowy nowego APU okazał się nawet nieznacznie wyższy, co eksperci przypisują znacznemu wzrostowi IPC architektury Zen 6 względem Zen 5 szacowanemu na kilka do kilkunastu procent. Dodatkową rolę może odgrywać obsługa instrukcji AVX-VNNI dla cyfr FP16, która przyspiesza określone typy obliczeń zmiennoprzecinkowych.





K O M E N T A R Z E

... (autor: power | data: 19/03/26 | godz.: 23:09 )

Ja nie mam przekonania do wiarygodnosci testow z Geekbench.

Od zawsze byly w nim jakies dziwne wyniki.

Nawet stare wersje 3D Mark (00, 01, 03) dawaly bardziej wiarygodne wyniki.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



