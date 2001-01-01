Poniedziałek 30 marca 2026 Pierwsze przecieki na temat RTXów 60xx

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up, inne | 05:26 Według najnowszych przecieków prace nad kolejną generacją kart Nvidi bazującej na architekturą Rubin są już w zaawansowanym stadium. Nie oznacza to jednak, że ich premiera nastąpi szybko, bo zieloni wolą się najpierw skupić na bardziej dochodowych akceleratorach dla AI. To między innymi z tego powodu GeForce RTX 60xx ma korzystać z litografii TSMC 3 nm FinFET, zamiast bardziej zaawansowanego 2 nm. Nowe karty mają używać oznaczeń GR20x, a flagowy model RTX 6090 ma bazować na układzie GR202.



Największą nowością w architekturze Rubin mają być Tensory 6 generacji i rdzenie RT 5 generacji, które pozwolą zaoferować olbrzymi wzrost wydajności w dedykowanych im rozwiązaniach. Przykładowo wydajność Path tracingu ma wzrosnąć o 100% względem Blackwella, a DLSS 5 będzie mógł być uruchamiany również na kartach ze średniej półki cenowej.



Jeśli chodzi o czystą rasteryzację należy spodziewać się wzrostu rzędu 30–35% między generacjami. Ptaszki ćwierkają, że model RTX 6090 ma dostać 32 GB pamięci GDDR7 i 512-bitową magistralę, RTX 6080 otrzyma 20 GB na 320 bitach, a RTX 6070 16 GB na 256 bitach. Nowy typ pamięci ma zapewnić wzrost przepustowości na poziomie 20% - 35% względem obecnych modeli. Z kolei taktowanie rdzenia ma wynosić w zależności od modelu 2,7–3,0 GHz.





