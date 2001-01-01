Środa 1 kwietnia 2026 
    

Nieoficjalna specyfikacja procesorów Intel Wildcat Lake


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:38
Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna kilku modeli z serii Core 300 (bez Ultra) bazujących na mikroarchitekturze Intel Wildcat Lake. Jest to zmodyfikowana wersja mobilnego Panther Lake przystosowana z myślą przystosowana do tańszych laptopów i platform przemysłowych, gdzie bardziej od mocy liczy się efektywność energetyczna. Jednym z najważniejszych wyróżników ujawnionych modeli Wildcat Lake jest całkowity brak rdzeni Efektywnych (E) czyli Darkmontów. Uwagę zwraca też brak wsparcia dla technologii vPro i okrojenie IGP na bazie Xe3 do jednej aktywnej jednostki oraz NPU do wydajności 15-17 TOPS.

Taka wydajność jest wystarczająca do lokalnych wnioskowań w automatyce, a raczej nikt nie będzie próbował na tych CPU uruchamiać bardziej złożonych LLMów.

Na ten moment wygląda na to, że w ramach pierwszej serii otrzymamy modele o TDP 15-35W bazujące hybrydowej konfiguracji z dwoma rdzeniami wydajnymi (P) i 4 niskonapięciowymi (LPE) oraz 6MB pamięci cache L3. Jeśli chodzi o zegary boost, to wachają się one między 4,3 GHz (Core 3 304) a 4,8 GHz (Core 7 360). Szczegóły znajdziecie w zamieszczonej poniżej tabelce.


 
    
