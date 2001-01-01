Duży wzrost sprzedaży wyświetlaczy OLED

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 06:02 Rynek monitorów OLED zaliczył w pierwszym kwartale 2026 roku wyraźny, bo aż 11% spadek sprzedaży (kwartał do kwartału). Na pierwszy rzut oka wygląda to na złą informację, ale tak naprawdę jest wręcz na odwrót. Po prostu w Q4 2025 mieliśmy do czynienia ze szczytem boomu na wyświetlacze tego typu, który notabene trwa już od kilku miesięcy. Wyraźnie widać to po porównaniu Q1 2026 do analogicznego okresu 2025 roku. Zauważymy wtedy, że w ujęciu rocznym mamy do czynienia nie ze spadkiem, a ze wzrostem i to na poziomie aż 78%. Zmiana jest spowodowana coraz szerszą dostępnością paneli QD-OLED, która pozwoliła nowym graczom zwiększyć skalę sprzedaży i skutecznie wypełnić luki rynkowe.



Liderem na tym rynku pozostaje ASUS z udziałem na poziomie 24%, a na drugim miejscu uplasował się Samsung z wynikiem 16,4%, który jest też jednym z kluczowych producentów matryc QD-OLED.



Najbardziej zacięta walka rozegrała się jednak o trzecie miejsce, gdzie MSI minimalnie wyprzedziło AOC/Philips. Firmy zdobyły odpowiednio 12,2% i 12,1% rynku. MSI umocniło pozycję dzięki stabilnej sprzedaży modeli 31,5-calowych oraz wejściu w segment monitorów komercyjnych i gamingowych z odświeżaniem 360 Hz, podczas gdy AOC/Philips postawiło na agresywnie wycenione konstrukcje 27-calowe. Piąte miejsce zajęło LG Electronics z udziałem 9,1%. Jego atutem pozostają ultrapanoramiczne monitory OLED, które odpowiadają za 40% dostaw firmy.





