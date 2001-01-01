Poniedziałek 20 lipca 2026 Twórcy emulatorów dla PS5 uwolnili kod źródłowy projektów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 15:29 Twórcy dwóch niezależnych projektów emulatorów PlayStation 5: SharpEmu i KytyPS5, zmienili model rozwoju, udostępniając publicznie repozytoria kodu obu aplikacji. Co ciekawe stało się to niemal w tym samym czasie. SharpEmu stał się projektem społecznościowym na licencji GPL-2.0 15 lipca, a dzień później KytyPS5 opublikował na GitHubie swój pierwszy publiczny commit z 205 tysiącami linii kodu.



Oba projekty realizują odmienne podejście techniczne. KytyPS5 jest napisany w C++, bazuje na mocno zmodyfikowanym emulatorze Kyty i działa obecnie na Windows z kartami GPU obsługującymi Vulkan 1.3. Wsparcie dla Linuxa ma zostać dodane później. SharpEmu powstał z kolei od zera w C# i obsługuje Windows, Linux oraz macOS (na Apple Silicon poprzez Rosetta 2), wykorzystując API Vulkan oraz MoltenVK.



Trzeba jednak zaznaczyć, że oba projekty są dalekie od ukończenia, KytyPS5 potrafi na ten moment uruchomić wybrane gry 2D i 3D bazujące na Unreal Engine, Unity i silnikach własnych (m.in. Disgaea 6, Silent Hill: The Short Message) a także menu GTA V, podczas gdy SharpEmu potrafi na razie ładować pliki wykonywalne PS5, wykonywać instrukcje CPU i częściowo obsługiwać funkcje kernela.



Oba emulatory zmagają się z awariami, brakującymi funkcjami, błędami graficznymi i niską wydajnością. Otwarcie kodu daje jednak społeczności programistów dostęp do dwóch niezależnych implementacji emulacji CPU, bibliotek systemowych i grafiki RDNA 2, co z pewnością przyspieszy dalsze prace nad emulacją PS5.

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