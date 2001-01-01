Czwartek 23 lipca 2026 Nvidia podnosi ceny pamięci i GPU dla partnerów

Autor: Wedelek | źródło: BenchLife | 05:39 Według doniesień serwisu BenchLife, Nvidia poinformowała partnerów produkujących autorskie karty graficzne o podwyżkach cen zestawów GPU Kit, obejmujących procesor graficzny oraz pamięć VRAM. Zmiany mają dotyczyć nie tylko najnowszych modeli z pamięciami GDDR7, ale również kart wykorzystujących starsze układy GDDR6. Nie wiadomo ile dokładnie wyniesie rzeczona podwyżka, ale jest to kolejna już korekta cen. Poprzedni wzrost miał miejsce w maju i dotyczył kart GeForce RTX 5090 i RTX 5090D V2.



Według wcześniejszych informacji wysokie ceny modułów GDDR7 o pojemności 3 GB są również jednym z powodów opóźnienia debiutu serii GeForce RTX 50 SUPER. Ale pamięci to nie tylko. Drożeją też systemy chłodzenia i laminaty PCB.

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