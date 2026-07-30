Wtorek 28 lipca 2026 Pierwsze wyniki testów laptopa Surface z procesorem RTX Spark

Autor: Wedelek | źródło: TechPoweUp | 19:24 (1) Do sieci trafiły pierwsze testy prototypowego laptopa Microsoft Surface Laptop Ultra wyposażonego w platformę NVIDIA RTX Spark. Egzemplarz przedprodukcyjny EV1.5, który przez około miesiąc testował użytkownik forum TechPowerUp, wykorzystuje najmocniejszą konfigurację z 20-rdzeniowym procesorem CPU na bazie Arm oraz układem graficznym Blackwell z 6144 rdzeniami CUDA. Maszyna była też wyposażona w 24 GB zunifikowanej pamięci i dysk SSD o pojemności 512 GB. W benchmarku Cinebench 2024 opisywany układ uzyskał 1386 punktów w teście wielordzeniowym i 123 punkty w jednowątkowym.



Trzeba jednak mieć na uwadze, że laptop pracował na sterownikach we wczesnej wersji więc finalna wersja będzie zapewne wyciągać więcej. Zwłaszcza, że testujący zwrócił uwagę na liczne problemy ze stabilnością oraz sterownikami, które powodowały m.in. wahania taktowania GPU i okresowe przycięcia w grach.



Z jego relacji wynika, że procesor podczas pracy osiągał temperatury sięgające 100°C, pobierając do 50W w trybie Best Performance, natomiast układ graficzny pracował z częstotliwością do 2,2 GHz przy temperaturach dochodzących do 90°C.





K O M E N T A R Z E

bardzo dobry wynik (autor: Qjanusz | data: 30/07/26 | godz.: 11:40 )

wielordzeniowo to w tym benchmarku podobnie wypada Ryzen 7 9700X, przy czym jeden rdzeń w Ryzenie wiadomo dużo mocniejszy

Temp kiepsko, ale wiadomo, prototyp



D O D A J K O M E N T A R Z

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