Piątek 31 lipca 2026 Sony nie zamierza wycofać się z decyzji o rezygnacji z gier fizycznych

Autor: Wedelek | 15:52 Po wielu dniach milczenia Sony wreszcie odniosło się do krytyki związanej z decyzją o zakończeniu produkcji fizycznych nośników dla nowo wydawanych gier dla PlayStation. Zmiana ma wejść w życie od stycznia 2028 roku. Podczas prezentacji wyników finansowych dyrektor finansowa Lin Tao przyznała, że firma zdaje sobie sprawę z emocjonalnego przywiązania graczy do pudełkowych wydań i dlatego poinformowała o zmianach z blisko półtorarocznym wyprzedzeniem. Głównym powodem decyzji ma być postępująca cyfryzacja rynku gier i innych treści rozrywkowych.



Podkreślono, ze mimo licznych głosów sprzeciwu Sony nie planuje wycofania się z obranej strategii. Według najnowszych danych już 82% sprzedaży pełnych wersji gier na PlayStation odbywa się w formie cyfrowej. Szkoda tylko, że Sony nie pomyślało o jakimś mechanizmie pozwalającym na odsprzedaż gier używanych.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



