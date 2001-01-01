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Piątek 31 lipca 2026 
    

Sony nie zamierza wycofać się z decyzji o rezygnacji z gier fizycznych


Autor: Wedelek | 15:52
Po wielu dniach milczenia Sony wreszcie odniosło się do krytyki związanej z decyzją o zakończeniu produkcji fizycznych nośników dla nowo wydawanych gier dla PlayStation. Zmiana ma wejść w życie od stycznia 2028 roku. Podczas prezentacji wyników finansowych dyrektor finansowa Lin Tao przyznała, że firma zdaje sobie sprawę z emocjonalnego przywiązania graczy do pudełkowych wydań i dlatego poinformowała o zmianach z blisko półtorarocznym wyprzedzeniem. Głównym powodem decyzji ma być postępująca cyfryzacja rynku gier i innych treści rozrywkowych.

Podkreślono, ze mimo licznych głosów sprzeciwu Sony nie planuje wycofania się z obranej strategii. Według najnowszych danych już 82% sprzedaży pełnych wersji gier na PlayStation odbywa się w formie cyfrowej. Szkoda tylko, że Sony nie pomyślało o jakimś mechanizmie pozwalającym na odsprzedaż gier używanych.

 
    
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