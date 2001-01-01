Czwartek 6 sierpnia 2026 AMD zaprasza na swoje wystąpienie o przyszłości AI na IFA

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:21 AMD poinformowało, że tegoroczne targi IFA 2026 w Berlinie oficjalnie otworzy wystąpienie Jacka Huynha, starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego działu Computing and Graphics. Keynote zatytułowany „Era osobistej AI, czyli przyszłość wyobraźni” odbędzie się 4 września o godzinie 11:00 na scenie Innovation Stage i będzie poświęcony technologiom nowej generacji, które mają wyznaczać kierunek rozwoju komputerów osobistych oraz systemów opartych na sztucznej inteligencji.



AMD zapowiedziało również swoją obecność na targach IFA 2026 przez cały czas ich trwania, od 4 do 8 września. Firma będzie prezentować swoje najnowsze rozwiązania na własnym stoisku, gdzie odwiedzający będą mogli zapoznać się z nowymi technologiami i porozmawiać z przedstawicielami producenta.



Firma podkreśla, że wystąpienie Jacka Huynha ma być jednym z najważniejszych punktów programu tegorocznej edycji targów. Jeśli więc nie macie jeszcze dość AI i chcecie się dowiedzieć co tam ciekawego upichciło AMD, to więcej informacji na temat IFA i wystąpienia pana z AMD znajdziecie na stronie: https://www.ifa-berlin.com/press-releases/ifa-amd

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