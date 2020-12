Piątek 11 grudnia 2020 Nowy Synology DS1821+ 8-kieszeniowy model z procesorem AMD Ryzen V1500B

Autor: Redakcja | 18:49 Synology przedstawia nowy 8-kieszeniowy model DS1821+ zaprojektowany z myślą o skalowalności i wydajności.

Serwer DS1821+ został zaprojektowany specjalnie dla klientów, którzy potrzebują wszechstronnego rozwiązania pamięci masowej, nawet w wymagających środowiskach obsługujących wielu użytkowników. Serwer DS1821+ to druga po DS1621+ seria Plus firmy Synology wyposażona w czterordzeniowy procesor AMD RyzenTM. Wbudowana obsługa dwóch dysków pamięci podręcznej SSD Synology SNV3400 NVMe umożliwia zwiększenie przepustowości 20-krotnie lub nawet więcej w przypadku najczęściej używanych danych. W celu zwiększenia wydajności sieci można zainstalować opcjonalną kartę sieciową PCIe 10GbE , która osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego na poziomie ponad 2312,97 MB/s i zapisu sekwencyjnego na poziomie 1149,89 MB/s.



Najważniejsze cechy



CPU: Czterordzeniowy procesor AMD Ryzen 2,2 GHz

Pamięć: 4GB DDR4 ECC RAM z możliwością rozbudowy do 32GB

Wysoka wydajność: 113 tys. operacji IOPS losowego odczytu w formacie 4K*

Skalowalność: Możliwość rozbudowy do maks. 18 dysków przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających DX517

Obsługa M.2 SSD: Dwa gniazda M.2 2280 dla pamięci podręcznej NVMe

Porty: 4 x LAN RJ-45 1GbE, 4 x USB 3.0, 2 x eSATA, PCIe (1 x Gen3 x8 slot (x4 link))

Obsługa 10 GbE : Możliwość szybszej pracy w sieci sieci po dodaniu modelu SFP+ lub RJ-45 dla maksymalnego przyspieszenia istniejących obiegów pracy

Cena: MSRP ext VAT €860



* Wyniki testów wydajności zostały uzyskane w laboratorium firmy Synology przy zoptymalizowanych ustawieniach sieci i konfiguracji. Rzeczywista wydajność może być inna w innych środowiskach. Urządzenie było porównywane z 8-kieszeniowym serwerem DS1819+ poprzedniej generacji.







