Poniedziałek 16 grudnia 2019 POSTAL 2 za darmo w serwisie GOG

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 18:42 (1) Są gry dobre i przełomowe. Są też takie, które zyskują popularność dzięki brutalności, kontrowersjom oraz dziwnym i pokręconym pomysłom twórców. Jednym z takich tytułów jest gra POSTAL, oraz jej kontynuacja, czyli POSTAL 2. Ta druga przez najbliższe 44 godziny będzie dostępna w sklepie GOG zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie przypisać ją do konta. Jak przystało na GOGa gra studia Running with Scissors została pozbawiona wszelkich zabezpieczeń DRM, a jej kod przystosowano do współpracy z nowymi komputerami klasy PC z systemem Windows.



Jeśli chodzi o fabułę, to po raz kolejny wcielamy się w bezimiennego pracownika firmy Running With Scissors siejąc zamęt i zniszczenie w mieście Paradise City.







K O M E N T A R Z E

@Temat (autor: loccothan | data: 17/12/19 | godz.: 09:19 )

POSTAL: Classic and Uncut też jest za friko ;)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.