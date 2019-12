Wtorek 17 grudnia 2019 Corsair przejmuje SCUF Gaming

Autor: Wedelek | źródło: Corsair | 05:15 Corsair ogłosił kompleksowe przejęcie firmy SCUF Gaming, co oznacza pozyskanie nowej marki, pracowników i całej masy patentów. To właśnie ten ostatni element był zapewne najbardziej łakomym kąskiem. Zwłaszcza, że sama marka nie jest zbyt rozpoznawalna z punktu widzenia statystycznego gracza. Co innego jeśli chodzi o rynek rozwiązań profesjonalnych. Na tym polu SCUF zaskarbił sobie wiernych fanów wśród znanych eSportowców, którzy chętnie korzystają z rozwiązań tej firmy.



Mowa o specjalistycznych padach i akcesoriach dla nich przeznaczonych. W ofercie SCUF znajdziemy całą masę przełączników, d-padów czy spustów o różnej charakterystyce pracy, ale również nakładki, które zmieniają wygląd kontrolera.



Niestety nie wiadomo ile Corsair za swój nowy nabytek zapłacił i jakie były warunki umowy. Można jednak założyć, że nie była to mała kwota.







