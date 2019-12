Wtorek 17 grudnia 2019 Zhaoxin zapowiada nowe procesory wytwarzane w litografii 7nm i 16nm

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:31 (7) Spółka Zhaoxin, założona przez tajwański VIA Technologies i chiński rząd, zapowiedziała premierę nowej rodziny procesorów dla klientów detalicznych o symbolu KX-7000. Układy tego typu otrzymają nowy rdzeń na bazie architektury x86, IGP z obsługą DirectX 12 oraz wsparcie dla technologii DDR5 oraz PCIe 4.0. Ich IPC, czyli wydajność mierzona na cykl zegara będzie dużo niższa niż w przypadku układów Intela i AMD, ale też wyraźnie wyższa niż w obecnie dostępnym KX-6000. Nowy układ na razie pracuje z zegarem 3,5GHz i docelowo będzie produkowany z wykorzystaniem zupełnie nowej litografii 7nm w fabrykach koncernu TSMC. Jego rynkową premierę zapowiedziano na rok 2021.



W tym samym roku do oferty Zhaoxin trafi również serwerowy, 32-rdzeniowy układ KH-4000. Procesor ten będzie wytwarzany w procesie 16nm, prawdopodobnie z użyciem starszej wersji rdzeni x86, o czym może świadczyć wsparcie jedynie dla DDR4 i PCI-E Gen 3.



Zapowiedź opisywanych układów jest szczególnie ciekawa w kontekście planów chińskiego rządu, który chce by za trzy lata produkowane przez Zhaoxin procesory zastąpiły amerykańskie układy we wszystkich rządowych komputerach.







Jak Chiny (autor: jaross | data: 17/12/19 | godz.: 08:31 )

przejmą Tajwan to wszystko bedą produkować u siebie.



ciekawe kto pierwszy zejdzie poniżej 10nm (autor: Qjanusz | data: 17/12/19 | godz.: 08:56 )

Intel czy Zhaoxin? :-)



"...planów chińskiego rządu, który chce by za trzy lata produkowane przez Zhaoxin procesory zastąpiły amerykańskie układy we wszystkich rządowych komputerach" - imponujące. Nawet bardzo.



@2. (autor: Mariosti | data: 17/12/19 | godz.: 11:38 )

W odróżnieniu od Rosji, w Chinach nie ma bandy oszołomów u władzy i jak zauważyli że jest to świetna okazja do zmniejszenia importu w zauważalny sposób i zarazem poprawienia bezpieczeństwa swoich danych to zwyczajnie w to inwestują.



Do 95% prac administracyjnych nie potrzeba mocnego procesora, a nawet średniego... szczególnie w połączeniu z lekkim linuksem i lekkim pakietem biurowym.



w chinach (autor: angh | data: 17/12/19 | godz.: 13:19 )

jest masa oszolomow przy wladzy, w koncu ktos decyduje o utrzymywaniu obozow koncentracyjnych i czystkach etnicznych, pelnym monitorowaniu spoleczenstwa i nacisku na sasiadow.

Oczywiscie, akcje polegajace na uniezaleznieniu wlasnej gospodarki od innych krajow sa jak najbardziej rozsadne, ale to nei zmienia faktu, ze Chiny sa rzadzone przez mase oszolomow.



CHINA (autor: Conan Barbarian | data: 17/12/19 | godz.: 16:58 )

W 2025 roku w waszych kompach będą chińskie procesory, DDR-y i SSD-eki, a waszym szefem (tym na górze) będzie Chińczyk.



@4. (autor: Mariosti | data: 17/12/19 | godz.: 18:58 )

Może źle się wysłowiłem. Chodziło mi o to że jak już mówią że coś zrobią to robią to.



Decyzje o których wspominasz, mimo iż nieetyczne, z punktu widzenia partii władzy absolutnej są w zupełności logiczne, co nie oznacza że je pochwalam.



Przykre jest że nie spotyka się na świecie przykładów władzy zrównoważonej która to byłaby na prawdę rozsądna na wszystkich frontach...



@4. (autor: Franz | data: 18/12/19 | godz.: 11:22 )

Jak zawsze w oświeconej i wyzwolonej Europie najwięcej do powiedzenia o Chinach mają ci co nigdy tam nie byli.

Zrozum jeśli tego nie czujesz, nie pojmujesz i wydaje ci się dziwne to znaczy że Chiny nie są dla Ciebie. Ludzie tam mieszkający w przeważającej większości chcą wszystkich zmian jakie wprowadza ich rząd.



