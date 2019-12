Wtorek 17 grudnia 2019 Intel oficjalnie przejmuje Habana Labs

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:45 (3) Intel ogłosił przejęcie izraelskiego Habana Labs za kwotę 2-miliardów dolarów. Chipzilla uzyskała w ten sposób zarówno nowych pracowników jak i majątek, w tym najważniejszą jego część, którą jest wiedza i patenty. Habana Labs to założony w 2016 roku startup, który zajmuje się projektowaniem chipów dla systemów uczenia maszynowego oraz rozwojem powiązanej z SI technologii. Dla Intela ten rodzaj działalności jest niezwykle ważny, a amerykański gigant ma inspiracje by w niedalekiej przyszłości stać się potentatem na szybko rozwijającym się rynku. Chipziilla zakłada, że przychody wygenerowane do końca roku przez dział SI osiągną 3,5 miliarda dolarów i co roku będą rosnąć.



Oczywiście od dużego przychodu do równie imponującego zysku daleka droga, ale perspektywy są bardzo dobre. Eksperci twierdzą, że do roku 2024 globalna wartość rynku technologii SI przekroczy $25-miliardów dolarów, a to dopiero początek.



K O M E N T A R Z E

no tak (autor: piwo1 | data: 17/12/19 | godz.: 09:59 )

https://www.youtube.com/watch?v=7vJ6p6g9QEU



Wiedząc o dziurach w chipach Intela żadna licząca się firma na rynku (autor: Mario1978 | data: 17/12/19 | godz.: 12:11 )

nie będzie chciała korzystać z rozwiązań hardware i software tej firmy chroniąc w ten sposób newralgiczne zaufane dane.



nie bybym tego pewny (autor: Baraka | data: 17/12/19 | godz.: 15:31 )

dziury udokumentowane ma Intel, dziury nieudokumentowane ma także AMD,tylko kwestia czasu gdy wyjdą. Intel stosuje tę samą architekturę od 13 lat, to musiało wyjść z czasem.Nie da się też ukryć, że 13 lat to szmat czasu w IT. W tamtych czasach kwestie bezpieczeńśtwa w CPU nie były jeszcze brane pod uwagę tak poważnie jak dziś.Nie da się też ukryć, że Intel stosując tę samą architekturę przez ten czas musiał iść na kompromis" albo też, lepsze słowo - na łatwiznę i zamiatał problemy pod dywan.AMD projektując ZENka brało pod uwagę mankamenty,które zgłaszały firmy IT odnośnie bezpieczeńśtwa CPU i od razu zaiplementowała w ZEN.Intel z różnych powodów tego nie zrobił



