Ryzen 9 3900X ustanawia nowy rekord świata w wPrime 1024M

Autor: Wedelek | źródło: HotHardware | 06:01 (4) Overclocker z Australii kryjący się pod pseudonimem Jordan.Hyde99 ustanowił nowy rekord świata w wPrime 1024M w kategorii 12-rdzeniowych procesorów. Podkręcony przez niego do 5.625GHz Ryzen 9 3900X policzył zadaną próbkę danych w zaledwie 35,517s. Niejako przy okazji przetestowano również jak szybko rzeczony CPU radzi sobie z próbką 32M. Okazało się, że obróbka takiej porcji danych zajmuje dwunastu rdzeniom Zen 2 zaledwie 1,797 sekundy. Co ciekawe procesor od AMD był w stanie zdetronizować dotychczasowego króla wydajności wśród 12-rdzeniowych CPU – model Core i9 7920X, mimo iż ten podczas jego ustanawiania pracował z wyższą częstotliwością 5,95GHz.



Co prawda można argumentować, że jest to już dwuletni CPU, ale z drugiej strony nowsze procesory Intela jakoś do tej pory nie były w stanie poprawić jego wyniku, więc nie widzę powodu by z tego powodu umniejszać zwycięstwa Ryzena.



Podczas bicia rekordu procesor AMD był chłodzony ciekłym azotem i pracował z napięciem 1,8V, a towarzyszyły mu płyta główna Gigabyte X570 Aorus Extreme oraz pamięci RAM typu DDR4 od Gskill o pojemności 16GB kit (2x8GB).









1.8V (autor: Kenjiro | data: 17/12/19 | godz.: 08:55 )

Niezłe napięcie...



niezły wynik (autor: Qjanusz | data: 17/12/19 | godz.: 08:57 )

...



Koniec (Intelowego) świata? (autor: pwil2 | data: 17/12/19 | godz.: 09:59 )

Do czego to doszło, żeby AMD pokonywało Intela w wPrime 1024M?



Może (autor: Misiewicz.B | data: 17/12/19 | godz.: 13:09 )

zaczęli używać innych kompilatorów i bibliotek?

https://semiaccurate.com/...ing-antics-questioned/



