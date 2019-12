Czym kierować się podczas zakupu telewizora? Przegląd najciekawszych funkcji

Dziś niemal każdy telewizor ma pilot, wejście USB, HDMI i Wi-Fi. Oprócz tego szereg innych funkcji, w których łatwo się pogubić. My zwracamy uwagę na cztery proste rzeczy, na które warto zerknąć, wybierając telewizor.











Rozdzielczość ekranu i HDR Jakość obrazu i odwzorowanie szczegółów nie jest bezpośrednio powiązana z wielkością samego ekranu. Oczywiście na dużym telewizorze jakość jest lepsza niż na tablecie, ale sam rozmiar to nie wszystko. Dużo ważniejsza jest rozdzielczość ekranu i tryb HDR bądź jego brak. Rozdzielczość ekranu to informacja o ilości pikseli, czyli najmniejszych pojedynczych jednostek obrazu, niewidocznych gołym okiem. Do niedawna za najlepszą uważano Full HD, ale technologia nie stoi w miejscu i dziś możemy cieszyć się rozdzielczością cztery razy większą – 4K. Oznacza się ją czasem jako UHD lub Ultra HD. Oferuje ona ponad osiem milionów pikseli, co jest ilością niebagatelną. Tryb HDR, czyli High Dynamic Range (w wolnym tłumaczeniu: szeroki zakres dynamiki) dostępny jest tylko w telewizorach z rozdzielczością 4K (np. telewizor Sharp). Oferuje on obraz zbliżony do tego, co rejestruje ludzkie oko, ponadto jest niezastąpiony w scenach nocnych, zdjęciach w ruchu, grach konsolowych. Tryb HDR to żywsze kolory, lepszy kontrast, poprawia widzenia szczegółów.







Tryb gra i tryb sport Tryb Gra można dziś znaleźć praktycznie w każdym nowoczesnym telewizorze. Docenią go osoby, które używają telewizorów do grania na konsoli. W trybie Gra nie działają funkcje mające za zadanie ulepszenie jakości obrazu. W efekcie gra działa płynnie, nie zacina się, kolory i szczegóły są wiernie odwzorowane, wyświetlana liczba klatek na sekundę jest zgodna z zamysłem producenta. Tryb sport z kolei został opracowany głównie z myślą o transmisjach meczów piłki nożnej, ale sprawdzi się też w przypadku innych dyscyplin. W tym trybie można liczyć na płynny, żywy i jasny obraz, lepszy kontrast, oraz polepszoną jakość dźwięku imitującą obecność na stadionie.







Android TV Nowoczesny telewizor powinien posiadać własny system operacyjny. Android TV wydaje się najlepszym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które posiadają konto Google na swoich urządzeniach. Możliwość synchronizacji konta na telewizorze to wygodniejsze oglądanie zapisanych filmów i seriali, przeglądanie zdjęć, kontynuowanie gier w przerwanym wcześniej momencie. Android TV wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników systemu z zielonym robocikiem, umożliwiając strumieniowanie multimediów zapisanych w pamięci telefonu. Oczywiście, podobnie jak w przypadku smartfonów, istnieje możliwość instalowania aplikacji ze sklepu Google Play. Ich liczba stale rośnie i zapewne w niedługim czasie będzie tożsama z ofertą dla urządzeń mobilnych. Internet w telewizorze Przeglądarka internetowa w telewizorze, a do tego możliwość oglądania filmów z takich platform jak YouTube czy Netflix? Tak, teraz to możliwe. Podłączenie telewizora do Internetu otwiera nowe możliwości użytkownikom platform internetowych. Niejakie opory może budzić konieczność sterowania pilotem, ale i na to jest rada. Wbudowany w pilot mikrofon pozwala na wprowadzanie komend głosowych. Koniec ze żmudnym klikaniem w klawisze pilota.