Wtorek 17 grudnia 2019 THQ Nordic zapowiedziało restart serii Gothic

Autor: Wedelek | źródło: THQ Nordic | 19:09 (2) Gothic to w naszym kraju kultowa seria gier. Nie ma co do tego wątpliwości. Niestety już po wydaniu pełnego bugów Gothica 3, w wyniku zbiegu nieszczęśliwych wydarzeń studio Piranha Bytes utraciło prawa do marki, a ta trafiła ostatecznie do THQ Nordic. W tzw. międzyczasie światło dzienne ujrzała jeszcze jedna gra, a mianowicie wydana w roku 2010 Arcania: The Gothic Tale. Odpowiadali za nią ludzie ze Spellbound Entertainment, a wydawcą był JoWooD. Gra zebrała fatalne oceny, a seria Gothic odeszła w niepamięć. W końcu, po dziesięciu latach THQ Nordic postanowił wykorzystać kurzące się IP zapowiadając restart cyklu.



Podobnie jak w przypadku odświeżonego niedawno Resident Evil 2 mamy do czynienia z całkiem nowym spojrzeniem na temat i licznymi modyfikacjami w systemie rozgrywki i historii. Część z nich, jak chociażby system walki z pewnością można zaliczyć na plus, a inne wzbudzają ogromne kontrowersje. Co ciekawe THQ Nordic zdecydował się na dość niecodzienny krok oddając do dyspozycji graczy krótkie demo pełniące rolę teasera i jednocześnie swoistej ankiety. Fani mogą się z nim zapoznać, a następnie zgłosić deweloperom co należy poprawić. Ci obiecują, że pochylą się nad przesłanymi sugestiami podczas procesu produkcji. Dzięki temu nowy Gothic ma nie zatracić ducha pierwowzoru.



Zapoznać się z nowym „Gotikiem” możecie TUTAJ.









gimbaza nie pamięta (autor: Mario2k | data: 17/12/19 | godz.: 23:17 )

Ale kiedyś to był zacny RPG



Właśnie system walki był (autor: Wedrowiec | data: 18/12/19 | godz.: 10:42 )

zajebisty, serie ciosów. A nie nawalanie w przycisk non stop kolor.



