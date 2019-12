Środa 18 grudnia 2019 Aktualizacja Gboarda psuje klawiaturę i uniemożliwia wpisanie PINu do telefonu

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 (1) Gboard to jedna z najlepszych klawiatur dla Androida jakie powstały, a przy tym jest to standardowa klawiatura w większości urządzeń z systemem od Google. Nic więc dziwnego, że sporo osób aktywnie z niej korzysta nie czując potrzeby przesiadki na alternatywne rozwiązanie. Problem w tym, że Google ma zwyczaj nieustannej rozbudowy swoich malutkich projektów poprzez dodawanie do nich nowych funkcji. Teoretycznie nie ma w tym nic złego, ale z biegiem czasu prowadzi to do powstawania prawdziwych kombajnów z setkami tysięcy linii kodu nad którym coraz trudniej zapanować. W takim wypadku łatwo o brzemienną w skutkach pomyłkę.



Właśnie takiej nieprzyjemności doświadczyli ostatnio użytkownicy niektórych telefonów z systemem Google, na których Gboard po aktualizacji przestał działać. W rezultacie użytkownicy którzy nie korzystają z czytników linii papilarnych lub skanu twarzy mają problem z zalogowaniem się do systemu, bo nie maja jak wpisać PINu, a bez tego nie zmienią klawiatury systemowej na inną. Na szczęście liczba poszkodowanych osób nie jest duża, ale za to w ich przypadku tak trywialna usterka oprogramowania prowadzi do konieczności zastosowania radykalnych rozwiązań z resetem ustawień do stanu fabrycznego włącznie. To dość kuriozalne, zwłaszcza, że odblokowanie telefonu PINem jest najlepszą formą zabezpieczanie danych.



Maja taki sam burdel jak w M$ (autor: VP11 | data: 18/12/19 | godz.: 09:19 )

dlatego nalezy instalowac aktualizacje z opoznieniem. Niech najpierw betta testerzy z automatycznym upgredem przetestuja i dopiero mozna zainstalowac.



