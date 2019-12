Środa 18 grudnia 2019 Microsoft nieoczekiwanie wydłuża okres wsparcia technicznego dla Windows 10 Mobile

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:15 Dość niespodziewanie Microsoft zdecydował się odsunąć datę śmierci systemu operacyjnego Windows 10 Mobile o kilka dni. Pierwotnie miał on stracić wsparcie techniczne 10 grudnia bieżącego roku, ale z nieznanych przyczyn gigant z Redmond wydłużył okres życia swojego mobilnego OSu do 14 stycznia. Ciężko powiedzieć co mogło stać za tą decyzją, bo Microsoft nie kwapi się by to wyjaśnić, ale być może jest to w jakiś sposób związane z Windowsem 7, który właśnie na początku stycznia (14.01) straci wsparcie techniczne. Inna sprawa, że w przeciwieństwie do siódemki z mobilnych okienek niemal nikt już nie korzysta.



Nawet w okresie ich świetności był to system niszowy, a od 2017 roku gdy ogłoszono zakończenie rozwoju Windows 10 Mobile minęło wystarczająco dużo czasu by większość użytkowników przesiadła się na platformy Apple lub Google. Być może chodzi o to by jakoś zamaskować fakt fiaska Windows 10 Mobile na stronie wsparcia technicznego, choć przyznam szczerze, że nie wiem czemu miałoby to służyć.



