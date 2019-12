Środa 18 grudnia 2019 Intel Tiger Lake-U po raz kolejny dostrzeżony w bazie danych Geekbench

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:29 (2) Po raz kolejny w bazie danych Geekbencha pojawił się wpis dotyczący niewydanego jeszcze procesora Intela z rodziny Tiger Lake-U. Układ ten otrzymał 4 rdzenie x86 z obsługą ośmiu wątków oraz po 1,25MB pamięci L2 oraz 3MB L3 na rdzeń. Sumarycznie daje nam to 5MB cache drugiego poziomu i 15MB pamięci L3. CPU z tej serii będą wytwarzane w litografii 10nm++, otrzymają IGP Gen12, a ich TDP wyniesie od 15W do 25W. Testowany egzemplarz współpracował z pamięciami typu DDR4 oraz LPDDR4 i w obu przypadkach był wydajniejszy niż sześciordzeniowy Core i7-10710U (Comet Lake-U) mimo niższego taktowania – 1,2GHz vs 1,6GHz.



W zależności od wybranej pamięci wyniki testu kształtowały się następująco:







Wedelek (autor: PCCPU | data: 18/12/19 | godz.: 11:31 )

4 x L2 1.25MB "=5MB" a 4 x L3 3MB = 12MB a nie 15.



wydajność (autor: Shark20 | data: 18/12/19 | godz.: 13:42 )

wydajność jednowątkowa na poziomie Skylake @ 4,7-4,8 GHz i Ice Lake @ 3,8 GHz - ciekawe przy jakim taktowaniu...



